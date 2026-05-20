Maroc: Ismaël Saibari sacré meilleur joueur de l'Eredivisie

L'international marocain Ismaël Saibari a remporté le Soulier d'or de l'Eredivisie, récompensant le meilleur joueur du championnat néerlandais de football.

Âgé de 25 ans, le milieu offensif du PSV Eindhoven s'est imposé avec une large avance dans ce classement annuel établi par le quotidien néerlandais "De Telegraaf", en collaboration notamment avec la KNVB, l'instance dirigeante du football aux Pays-Bas, et la VVCS, l'association représentant les joueurs professionnels néerlandais.

Le jury, composé de 35 anciens internationaux néerlandais issus de plusieurs générations, comprend notamment des joueurs ayant disputé les finales de la Coupe du monde 1974, 1978 et 2010, ainsi que des champions d'Europe 1988 avec les Pays-Bas.

Parmi les légendes du football néerlandais ayant désigné Saibari comme meilleur joueur de la saison figurent notamment Ruud Gullit, Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart, Roy Makaay et Bert van Marwijk.

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Au total, 27 des 35 membres du jury ont placé l'international marocain en tête de leur classement. Saibari devance Mika Godts (Ajax) et Joey Veerman (PSV), respectivement deuxième et troisième de cette distinction décernée depuis plus de quarante ans.

Ismaël Saibari a signé une saison remarquable avec le PSV, inscrivant 19 buts et délivrant 9 passes décisives toutes compétitions confondues, dont 15 réalisations et 8 offrandes en championnat.