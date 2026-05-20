Afrique de l'Ouest: BOA Bénin réalise du bon cru en dividendes pour ses actionnaires et consolide ses performances

BOA-BÉNIN, filiale du Groupe bancaire Bank Of Africa (BMCE) à la clôture de son exercice bancaire 2025 poursuit sa montée en puissance et la transformation stratégique de son bilan sur fond de grosses performances avec une distribution prégnante de dividendes confirmée à ses actionnaires au terme de l'Assemblée générale ordinaire de l'institution du 30 avril 2026, un Produit Net Bancaire en nette progression de 11 % et une revalorisation exceptionnelle de son titre à la BRVM.

Pour la 10e année consécutive, la Direction Générale du Groupe BANK OF AFRICA, accompagnée des Directeurs Généraux de ses filiales cotées à la BRVM, a présenté les résultats annuels des six banques du Groupe (Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mali, Niger et Sénégal). Organisé le 16 avril à l'Hôtel Sofitel Ivoire d'Abidjan et accessible en visioconférence, ce raout a réuni plus de 300 participants, parmi lesquels; des investisseurs, analystes financiers, journalistes et autres acteurs du marché. Acteur bancaire de référence en Afrique, BANK OF AFRICA réaffirme son engagement en faveur d'une information financière transparente, lisible et rigoureuse.

BOA Bénin confirme la robustesse de son portefeuille et met le cap sur de nouveaux horizons

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La filiale béninoise du groupe Bank Of Africa reluit ses coffres. Une belle embellie financière souffle sur l'institution bancaire sur la place de Cotonou, dirigée par Abdel Mumin ZAMPALEGRE, un banquier puriste et réputé « performer ».

(BOA-BÉNIN) livre ses résultats financiers pour l'exercice 2025 et intervient dans un environnement macroéconomique régional porteur, la banque affiche des performances solides,

Dans ce contexte favorable, BOA-BÉNIN qui affiche des performances solides, poursuit la transformation stratégique de son bilan et opère un recentrage volontaire de ses encours de crédits (-4,1 % à 392 milliards de FCFA) du segment Corporate vers les PME, améliorant ainsi la granularité et la diversification de son portefeuille (+17 % du nombre de dossiers sous gestion).

Parallèlement, les dépôts reculent légèrement (-3,1 % à 712 milliards de FCFA), dans une logique d'optimisation de leur structure, avec une hausse de la part des dépôts non-rémunérés à 52% (+2 points).

Un résultat net soutenu par la rentabilité des crédits et la discipline des coûts

Le Produit Net Bancaire progresse de 10,2 % à 51,3 milliards de FCFA, franchissant ainsi un nouveau palier. Cette progression est principalement portée par la marge d'intérêts.

Grâce à une gestion rigoureuse des charges, le coefficient d'exploitation s'améliore de 4,1 pts à 49,5 %, conduisant à une progression de 19,9 % du résultat brut d'exploitation. Le coût du risque s'établit à 1,07 % des encours moyens, à un niveau normatif, la variation en valeur étant liée à des niveaux de reprises exceptionnellement élevées les exercices précédents. En conséquence, le résultat net s'établit à 20,1 milliards de FCFA, en hausse de 2,3 %. Le ROE ressort à 17,1 %, avec un ratio de solvabilité confortable de 19,2 %. Au terme de son Assemblée Générale du 30 avril 2026, on note le bon cru pour les actionnaires avec la distribution confirmée d'un dividende brut de 25 milliards de FCFA, en hausse de 25 %, soit 616 FCFA par action, offrant un rendement très attractif de 10,5% correspondant à un taux de distribution de 124 % du résultat net, pour une performance globale de l'action atteignant +69,3 %.

Revalorisation exceptionnelle du titre BOA Bénin à la BRVM

Sur le marché, le titre BOA-BÉNIN a été plébiscité par les investisseurs avec un bond de +58,8% en 2025, surperformant largement les indices de référence (BRVM Composite et secteur financier). La dynamique se poursuit en 2026, avec une progression (YTD) du titre de +36,8 % au 21 avril. En reluisant ses coffres, BOA-BÉNIN tient sur de bonnes béquilles pour aborder le cap des horizons futurs 2027- 2028.

Perspectives 2026 et tendances T1 2026

L'orientation stratégique pour 2026 s'articulera autour de trois priorités: transformation bilancielle, avec le renforcement des crédits aux PME et aux particuliers, la consolidation de la dynamique de collecte, en préservant un mix optimal afin de maîtriser le coût des ressources, le développement des activités de Trade Finance, génératrices de commissions, pour soutenir durablement le Produit Net Bancaire.

À fin mars 2026, le Produit Net Bancaire enregistre, en glissement annuel, une progression de 11 %, portée par la bonne tenue des commissions et l'amélioration des rendements des emplois. Ces performances confirment une dynamique favorable et laissent entrevoir un renforcement de la progression des résultats sur l'ensemble de l'exercice.

Le Bénin est l'une des économies les plus dynamiques de l'UEMOA, avec une croissance estimée à 7,0 % en 2025 et une inflation maîtrisée grâce à une gestion efficiente des fondamentaux socio-économiques.