Afrique: Touché au mollet droit, Dembélé 'restera en soins les prochains jours'

À douze jours de la finale de la Ligue des champions contre Arsenal, le Ballon d'or et attaquant du Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé souffre d'une "gêne musculaire au mollet droit" et restera "en soins" cette semaine, a annoncé lundi le club parisien.

"Sorti par précaution lors du match d'hier soir (dimanche) face au Paris FC (défaite 2-1, NDLR) en raison d'une gêne musculaire au mollet droit, Ousmane Dembélé restera en soins au cours des prochains jours", a précisé lundi le PSG dans un communiqué médical.

Sorti dimanche soir à la 27ᵉ minute contre le Paris FC, le faux N.9, déjà aligné mercredi contre Lens (2-0), était rentré directement au vestiaire sans gêne apparente. Après le match, il a rejoint le bus de l'équipe sans boiter.

"Je pense que c'est seulement de la fatigue", avait indiqué dimanche Luis Enrique devant la presse.

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Cette saison, l'ancien Barcelonais a connu de nombreux pépins physiques, aux cuisses et aux mollets. Mais, à 29 ans, il connait très bien son corps et sait désormais quand il ne doit pas forcer, a indiqué il y a plusieurs mois une source proche du vestiaire.

Touché à la cuisse il y a deux semaines, Achraf Hakimi a repris l'entraînement individuel samedi, tout comme Willian Pacho, Nuno Mendes et Lucas Chevalier. Tous étaient forfaits dimanche contre le Paris FC.

Jusqu'à la finale le 30 mai à Budapest, les joueurs parisiens auront un programme précis : ils sont au repos lundi et mardi, avant de reprendre l'entraînement et de faire un match amical ce week-end "entre nous", a indiqué dimanche Luis Enrique. "On va faire de tout: se reposer physiquement et mentalement, et après, on va faire un match amical" le week-end prochain "pour faire plus de charge de football", a-t-il développé.