communiqué de presse

Aujourd'hui, l'Assemblée mondiale de la Santé a récompensé les individus et les institutions dont les contributions à la santé mondiale vont bien au-delà de ce qui est attendu d'eux. Six lauréats de divers horizons et contextes ont été mis à l'honneur par le Président de la Soixante-Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, le Dr Víctor Elías Atallah Lajam de la République dominicaine, ainsi que par des représentantes et représentants des fondations qui ont décerné ces prix au cours des 40 dernières années, et par le Directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Cette année, les prix célèbrent le dévouement remarquable dont font preuve les six lauréats pour faire progresser les soins de santé primaires, réduire les inégalités et nous rapprocher de l'objectif de la santé pour toutes et tous. Les lauréats, qui ont été sélectionnés par le Conseil exécutif de l'OMS en février 2026, ont en commun leur engagement à améliorer les résultats en matière de santé grâce à l'excellence scientifique, à l'innovation et à la sensibilisation communautaire. Leurs activités vont du renforcement des systèmes de soins de santé primaires et de la promotion de la lutte contre les maladies à l'autonomisation des communautés et à l'élargissement de l'accès aux services essentiels pour les populations les plus vulnérables.

Nous marquons cette année le vingtième anniversaire du décès du Dr LEE Jong-wook, sixième Directeur général de l'OMS, décédé inopinément au cours de l'Assemblée mondiale de la Santé de 2006. L'un des prix décernés aujourd'hui, le Prix Dr LEE Jong-wook pour la santé publique, rend hommage à son oeuvre et à sa contribution durable à la santé mondiale.

Lauréats des prix de santé publique 2026

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Prix Sasakawa pour la santé

Association de santé communautaire de Banconi (ASACOBA), MaliRécompensée pour son rôle de pionnière en matière de renforcement des soins de santé primaires de proximité et d'autonomisation des populations mal desservies grâce aux services de santé locaux.

Prix de la Fondation des Émirats arabes unis pour la santé

Dr Worawit Tontiwattanasap, ThaïlandeRécompensé pour avoir transformé l'accès aux services de santé pour les populations rurales, apatrides et transfrontalières grâce aux services de proximité, à la formation et au plaidoyer politique.

Prix de la Fondation de l'État du Koweït pour la promotion de la santé Son Altesse le Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah pour la promotion du vieillissement en bonne santé

Professeur Bruno Vellas, France Récompensé pour avoir fait progresser et développé des approches communautaires et innovantes en matière de soins aux personnes âgées.

Récompensé pour avoir fait progresser et développé des approches communautaires et innovantes en matière de soins aux personnes âgées. SingHealth, SingapourRécompensé pour ses stratégies intégrées, intersectorielles et centrées sur la communauté en faveur du vieillissement en bonne santé et des environnements adaptés aux aînés.

Prix Dr LEE Jong-wook pour la santé publique

Professeur Mohammad Abul Faiz, BangladeshRécompensé pour la contribution qu'il a apportée tout au long de sa vie à la santé publique, notamment à la lutte contre les maladies touchant les populations rurales, pauvres et marginalisées.

Prix Nelson Mandela pour la promotion de la santé

Dr Amr Mohamed Kandeel, Égypte Récompensé pour son leadership dans la mise en place d'un système de santé publique résilient et axé sur la prévention, intégrant la lutte contre les maladies, l'innovation numérique et l'équité.

À propos des prix et distinctions pour la santé publique de l'OMS

Chaque année, lors de l'Assemblée mondiale de la Santé, des prix et distinctions pour la santé publique sont décernés à des individus et à des institutions du monde entier pour leur contribution exceptionnelle à la santé publique.

Les prix des fondations pour la santé publique sont décernés sur la base des propositions soumises par les États Membres de l'OMS et les anciens lauréats. Des groupes de sélection composés de représentantes et représentants des fondations et de membres du Conseil exécutif de l'OMS examinent les candidatures et formulent des recommandations. Le Conseil exécutif de l'OMS désigne chaque année les lauréats, et les prix sont remis au cours d'une séance plénière de l'Assemblée mondiale de la Santé.

Au fil des 15 dernières années, plus de 80 lauréates et lauréats issus de plus de 50 États Membres de l'OMS se sont vus décerner un prix de santé publique. En 2026, près de 100 candidatures ont été proposées dans les six Régions de l'OMS, ce qui témoigne de l'augmentation significative de l'engagement mondial en faveur de la reconnaissance de l'excellence en santé publique.

À propos de l'OMS

Consacrée au bien-être de toutes et de tous et guidée par la science, l'Organisation mondiale de la Santé est la cheffe de file et le porte-drapeau des efforts mondiaux visant à donner à chaque personne, où qu'elle se trouve, la chance de mener une vie sûre et en bonne santé.

Elle est l'institution du système des Nations Unies chargée de la santé et forme le trait d'union entre les pays, les partenaires et les personnes en première ligne dans plus de 150 endroits pour diriger la riposte mondiale aux urgences sanitaires, prévenir les maladies, s'attaquer aux causes profondes des problèmes de santé et élargir l'accès aux médicaments et aux soins de santé. Sa mission est de promouvoir la santé, de préserver la sécurité mondiale et de servir les populations vulnérables.

« Unissons-nous pour la santé. Soutenons la science », le thème de la Journée mondiale de la santé 2026 marque le coup d'envoi d'une campagne d'un an visant à mettre en avant la science comme fondement de la protection de la santé et du bien-être à l'échelle mondiale.