Bénin: Un système d'identification unique pour transformer des vies

communiqué de presse

LES POINTS MARQUANTS

Au Bénin, des citoyens sans papiers accèdent désormais à l'éducation, au crédit et aux services essentiels grâce à une réforme nationale d'identification.

La carte « C'est Moi », pilotée par le gouvernement et soutenue par le projet WURI de la Banque mondiale, a déjà bénéficié à plus de 7,7 millions de personnes.

En facilitant l'accès à l'identité légale, le projet ouvre la voie à l'emploi, à l'entrepreneuriat et à l'inclusion économique pour des millions de Béninois.

Kouatena, nord-ouest du Bénin. Simplice, 11 ans, tient fièrement sa carte « C'est Moi ». Pour cet écolier, ce document est bien plus qu'une pièce d'identité : c'est la clé pour passer son certificat d'études primaires. Il y a peu, faute d'acte de naissance, son avenir scolaire risquait de s'arrêter net. Sa mère, Gnondo Bio Kpera, se souvient de l'angoisse de ces démarches impossibles : « Avant, il fallait se déranger et dépenser de l'argent. Désormais, nos enfants les obtiennent sans difficulté et sans rien débourser. »

Une carte, des vies transformées

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À Adjarra, au sud-est du pays, Pélagie Sagbo, commerçante d'huile de palme, rêvait de développer son activité. Sans carte d'identité, rien n'était possible : ni crédit, ni compte bancaire. Le jour où elle reçoit la carte « C'est Moi », tout bascule : « Aussitôt que j'en ai eu une, ma vie a changé. J'ai pu faire un prêt, ouvrir ma boutique, et aujourd'hui je prends soin de mes enfants. »

Augustine Assogba, vendeuse de mercerie, raconte un parcours similaire. Sans pièce d'identité, ses enfants étaient régulièrement renvoyés de l'école. « Grâce à la carte "C'est Moi", j'ai suivi une formation, ouvert un compte Mobile Money, bénéficié d'un crédit. Aujourd'hui, j'ai ma propre affaire et je paye la scolarité de mes enfants. Je n'aurais jamais cru cela possible. »

Ces histoires illustrent la vision du Projet régional d'identification unique (WURI) : faire de l'identité un droit accessible à toutes et à tous. En facilitant l'accès à l'emploi, au crédit et à l'entrepreneuriat, le projet s'inscrit directement dans l'agenda du Groupe de la Banque mondiale pour la création d'emplois et l'inclusion économique -- donner à chacun les outils pour participer pleinement à l'économie formelle et bâtir des moyens de subsistance durables.

Nous permettons à chacun d'accéder aux services socio-économiques, d'ouvrir un compte, de posséder un téléphone mobile. Nous y arrivons grâce à nos talents, à l'écosystème national, et à nos partenaires comme le projet WURI. Aristide Adjinacou, directeur général de l'Agence d'Identification des Personnes (ANIP)

Des résultats à l'échelle nationale

En quelques années, le Bénin est passé d'un pays où un quart de la population n'avait pas d'acte de naissance à une nation où l'identité est un droit partagé. Près de 99 % de la population est aujourd'hui inscrite biométriquement, et plus de 7,7 millions de personnes disposent de leur Numéro Personnel d'Identification (NPI) à fin mai 2025. Plus de 6,1 millions de certificats ont été délivrés gratuitement.

Pour Aristide Adjinacou, directeur général de l'Agence d'Identification des Personnes (ANIP), partenaire du projet : « Nous permettons à chacun d'accéder aux services socio-économiques, d'ouvrir un compte, de posséder un téléphone mobile. Nous y arrivons grâce à nos talents, à l'écosystème national, et à nos partenaires comme le projet WURI. »

Le projet soutient également les programmes de filets sociaux du gouvernement et l'opérationnalisation du Registre Social Unique, renforçant ainsi la gouvernance et la planification des politiques publiques.

Financé par la Banque mondiale à hauteur de 273 millions de dollars -- dont 45 millions pour le Bénin --, le projet WURI bénéficie à cinq autres pays d'Afrique de l'Ouest : le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Niger et le Togo.

Au Bénin, la carte « C'est Moi » donne accès à l'éducation, l'entrepreneuriat, l'emploi et la citoyenneté. Munie d'une pièce d'identité officielle, une personne peut ouvrir un compte bancaire pour soutenir ses projets, signer des contrats de travail formels ou enregistrer légalement son entreprise afin de rejoindre de nouveaux marchés et offrir des emplois à autrui. Chaque carte incarne un individu avec ses rêves et ambitions, symbolisant l'espoir d'un avenir où posséder une identité est la première étape vers la construction d'un moyen de subsistance.