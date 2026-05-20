Congo-Brazzaville: Disparition - Le PCT rend un dernier hommage à Bruno Olingou Okemba

Le Parti congolais du travail (PCT) a rendu, le 19 mai à son siège fédéral de Brazzaville, un dernier hommage au membre du Comité central, Bruno Olingou Okemba, décédé le 5 mai dernier.

Avec à leur tête le secrétaire général du PCT, Pierre Moussa, cadres, militants et sympathisants de cette formation politique de la fédération de Brazzaville, ainsi qu'une forte délégation venue du département de la Cuvette, ont fait leurs adieux au commissaire chargé des réformes institutionnelles à la présidence de la République, avant son inhumation au cimetière du centre-ville.

Né le 30 juillet 1962 à Brazzaville, le membre du Comité central du PCT, Bruno Olingou Okemba, a suivi un brillant parcours scolaire, sanctionné par l'obtention d'un baccalauréat, série C mathématiques, avant de se spécialiser dans le domaine de l'informatique. Il a poursuivi, par la suite, ses études universitaires à Créteil et au Groupe ISEE Management d'entreprises, actuellement Ynov-Paris Business School), en France, où il a obtenu le master chef de produit (2012-2013), ainsi que le master de management en stratégie de développement des entreprises (2013-2014).

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Fort de ses compétences en informatique et en management des entreprises, Bruno Olingou Okemba a connu une expérience professionnelle dense et riche dans la Société nationale de distribution d'eau (SNDE). En effet, il a successivement exercé les fonctions de chef de service études et développement informatique de 2011 à 2014 ; chef d'agence commerciale par intérim à Ouenzé de juillet à septembre 2015 ; chef d'agence technico-commerciale titulaire à Ouenzé de 2016 à 2018 ; chef d'agence technico-commerciale des gros consommateurs de 2018 à 2019. À la mutation de la SNDE à la Congolaise des eaux (LCDE), Bruno Olingou Okemba a occupé les fonctions de chef de département pose compteurs ; chef de projet PCGCSP de 2019 à 2021 et adjoint du directeur commercial et de la clientèle (Responsable appui commercial), de 2021 à 2024.

Il travaillait depuis le 5 octobre 2025 à la présidence de la République en qualité de commissaire chargé des réformes institutionnelles au Comité ad hoc de suivi des recommandations du dialogue national de Sibiti 2015, avec rang de conseiller technique du chef de l'État.

Membre du Comité central du PCT, Ludovic Oniangué est revenu, dans son oraison funèbre, sur les circonstances de la mort de Bruno Olingou Okemba. « Ce jour de recueillement, devant le cercueil contenant la dépouille mortelle du camarade Bruno Olingou Okemba, est d'une immense tristesse, quand on sait que les conditions tragiques et troublantes de sa disparition sont traumatisantes et nous émeuvent encore aujourd'hui. Notre cher camarade se rendait à Owando, dans le département de la Cuvette, pour accomplir un devoir familial. Malheureusement, le destin en a décidé autrement et le mardi 5 mai 2026 s'est avéré fatidique », a-t-il retracé.

Au plan politique, Bruno Olingou Okemba a été actif depuis le Mouvement national des pionniers et à l'Union de la jeunesse socialiste congolaise. À l'âge adulte, il a rejoint le PCT où il a été élu membre du Comité central à l'issue du 6e congrès ordinaire de décembre 2025. Mouillant son maillot au sein de la section 41 A du comité PCT-Moungali, l'illustre disparu a assumé les fonctions de conseiller spécial du directeur national de campagne du candidat Denis Sassou N'Guesso, chargé du suivi de la campagne dans les départements du Niari et du Pool, à l'occasion de l'élection présidentielle de mars 2026.

Mobilisateur hors pair au niveau de la fédération de la Cuvette et du comité PCT Owando, Bruno Olingou Okemba était membre et président d'honneur de plusieurs associations. « Le camarade Bruno Olingou Okemba a oeuvré pour le Congo, notre pays, dans son domaine de compétences. Tout au long de sa carrière administrative et politique, il a mené des actions qui parlent pour lui. Le développement et la modernisation de la gestion des entreprises nationales étaient son credo. Il a mis toute son énergie et sa sagacité au service de la SNDE puis de LCDE », a témoigné Ludovic Oniangué qui a passé un demi-siècle aux côtés de Bruno Olingou Okemba.

Notons que l'illustre disparu laisse une veuve et des enfants.