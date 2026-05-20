Congo-Brazzaville: Zone économique spéciale de Pointe-Pointe - Michel Djombo évalue le niveau d'exécution du projet

Porté à la tête du ministère du Développement industriel, des Zones économiques spéciales (ZES) et de la Promotion du secteur privé, il y a trois semaines, Michel Djombo a effectué récemment une mission de travail à Pointe-Noire et dans le département du Kouilou, pour évaluer l'état d'avancement des projets en cours d'exécution dans la ZES de cette ville.

Accompagné à Pointe-Noire par des techniciens de son département et de l'autorité préfectorale, le ministre Michel Djombo a visité la ZES qui s'y trouve afin de se faire une idée, mais aussi d'évaluer le niveau d'exécution des travaux de construction des infrastructures.

Visitant la plateforme, le ministre et sa suite ont fait la découverte d'une usine de transformation du bois, spécialisée dans la production des contreplaqués. Déjà opérationnelle, cette unité industrielle emploie à ce jour plus de 300 Congolais, dont de nombreuses femmes. Lors du recrutement de ces agents, la priorité a été accordée à la population locale vivant dans les zones environnantes, conformément aux textes en vigueur.

Satisfait de l'évolution du projet, Michel Djombo a estimé que la dynamique engagée constitue une réponse idoine à la problématique de l'emploi des jeunes dans les zones extra-urbaines.

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Mais en dépit des avancées significatives enregistrées, l'opérationnalisation de cette plateforme industrielle reste encore confrontée à de nombreux défis structurels. Au nombre des priorités identifiées, l'on note la finalisation de la route nationale n°5, considérée comme un levier indispensable au développement industriel de la zone.

Pour le ministre, il est impossible de développer une zone industrielle sans infrastructures routières adaptées, devant faciliter le transport des intrants et l'exportation des produits finis en toute sécurité. L'autre défi majeur évoqué concerne la connexion du site au réseau énergétique national. Cette plateforme est aujourd'hui provisoirement desservie par quelques centrales électriques tenues par des opérateurs privés.

L'objectif visé par le gouvernement est de consolider l'ensemble des politiques publiques afin d'offrir aux investisseurs un cadre cohérent et attractif, orienté vers l'industrialisation locale, la transformation des matières premières et le développement des exportations à forte valeur ajoutée.