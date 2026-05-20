Burkina Faso: Koala - De la lumière pour plus de confort

Le village de Koala dans la commune de Saaba a été bénéficiaire d'un lot de matériel le samedi 16 mai 2026. L'œuvre est du Coordinateur Exécutif de ROJALNU Afrique Abraham Bila.

« J'ai répondu à un cri de cœur de la jeunesse d'une commune rurale, notamment l'électrification de la maternité. Je ne pouvais pas rester insensible pour ce milieu ou des femmes donnent des vies ».

C'est ainsi qu'a justifié le Coordinateur Exécutif de ROJALNU-Afrique Abraham Bila sur la main tendue à Koala, un village de la commune de Saaba. Il a offert le samedi 16 mai 2026 un don de plaques solaires, de batteries et de régulateurs. Au-delà de la maternité, cette aide selon Ilyace Kabré ressortissant de la localité permettra l'éclairage du village.

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« Cet acte de générosité est une véritable bénédiction pour de nombreux foyers et pour l'ensemble de la communauté » a-t-il lancé. Ce don ne se limite pas à la simple livraison de matériel, le donateur a veillé personnellement à son installation garantissant ainsi une mise en œuvre efficace et durable. Au nom des bénéficiaires, Ilyace Kabré a exprimé sa « profonde » gratitude au donateur pour son soutien inestimable. Il a laissé entendre que cet éclairage nouveau apportera sécurité, confort et prospérité à Koala. Abraham Bila a promis de toujours laisser parler son cœur pour le bonheur de la communauté.