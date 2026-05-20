Burkina Faso: Ouagadougou - La Police nationale a démantelé deux réseaux de malfrats

20 Mai 2026
Sidwaya (Ouagadougou)

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité urbaine, le Commissariat de Police de l'Arrondissement n°08 de Ouagadougou a démantelé deux réseaux de malfaiteurs opérant dans la capitale. L'information a été rendue public ce mercredi 20 mai 2026. Le premier, composé de nationaux et d'expatriés, était spécialisé dans les escroqueries liées au commerce de l'or.

Sous la conduite d'un présumé chef résidant à l'étranger, le groupe faisait croire à ses victimes qu'il pouvait fournir jusqu'à 150 kilogrammes d'or sans disposer des moyens nécessaires. Les enquêteurs ont également identifié des complices impliqués dans l'achat et la vente frauduleuse d'or. Le préjudice potentiel est estimé à plus de 400 millions de FCFA.

Le second réseau, constitué de deux repris de justice, s'était spécialisé dans les agressions à main armée. Les suspects effectuaient des repérages de commerces et de domiciles dans plusieurs quartiers de Ouagadougou, notamment Karpala, Yagma, Bassinko et Bissighin, en préparation de leurs forfaits. Les investigations ont permis leur interpellation et la mise hors d'état de nuire des deux groupes.

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