Sénégal: Les chantiers des JOJ et la surpopulation carcérale au menu des quotidiens

Dakar — Les chantiers des Jeux olympiques de la jeunesses (JOJ), les réformes communautaires et la surpopulation carcérale sont au menu des quotidiens reçus, mercredi, à l'Agence de presse sénégalaise (APS).

"Dakar presque prête pour les JOJ", affiche à la Une le quotidien L'As, soulignant qu'à cinq mois des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, "les signaux passent progressivement au vert".

"Longtemps entourés d'inquiétudes et d'interrogations sur les délais de livraison, plusieurs chantiers stratégiques ont franchi une étape décisive ce mardi avec la réception technique menée par le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, Dethie Fall, en compagnie de la ministre des Sports et du conseiller spécial du chef de l'État", rapporte le journal.

Selon Les Echos, "le gouvernement sénégalais accélère la cadence pour livrer des infrastructures sportives aux normes internationales".

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"En visite de chantier à la piscine olympique et au stade Iba Mar Diop, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, Déthié Fall, a affiché satisfaction quant à l'état d'avancement des travaux, saluant l'engagement des autorités et la mobilisation des équipes techniques", écrit la publication, affichant à la Une "Diomaye et Dakar fin prêts pour accueillir les JOJ".

A quelques mois des Jeux olympiques de la Jeunesse Dakar, "les chantiers du Stade Iba Mar Diop et de la Piscine olympique ont été réceptionnés techniquement, marquant un tournant dans leur achèvement", relève L'Observateur.

"D'une forte inquiétude il y a un an, les autorités évoquent désormais un net sentiment de soulagement face à l'état d'avancement des infrastructures, en avance sur les délais", souligne le journal, parlant d'une "étape importante" dans la préparation de cet événement planétaire que le Sénégal s'apprête à accueillir du 31 octobre au 13 novembre 2026.

Sud Quotidien met en exergue les réformes communautaires de l'Uemoa et indique que le Sénégal est "appelé à corriger ses retards".

Le journal informe que la phase politique de la 11e édition de la revue annuelle des réformes communautaires de l'UEMOA s'est tenue hier mardi à Dakar, après un premier report d'un jour. La rencontre s'est déroulée en présence du président de la Commission de l'UEMOA, Abdoulaye Diop.

"Si le Sénégal conserve un niveau de performance globalement satisfaisant sur les 145 réformes évaluées, le recul de 2,14 points enregistré par rapport à 2024 pousse les autorités à envisager des mesures correctives rapides", note Sud.

Le Soleil braque ses projecteurs sur les prisons sénégalaises, "un système à bout de souffle".

"Adopté le 31 décembre 1966, le décret n°66-1081 a posé les bases du régime des établissements pénitentiaires au Sénégal. Mais en 2001, le décret n°2001-362 du 4 mai 2001, relatif aux procédures d'exécution et d'aménagement des sanctions pénales est venu clarifier la typologie et le fonctionnement des prisons. Mais face aux défis de surpopulation et de réinsertion, ce cadre juridique interroge sur sa capacité à répondre aux enjeux actuels du système carcéral sénégalais", écrit le journal.

La publication relève que "le système carcéral sénégalais reste marqué par une surpopulation chronique et des conditions de détention attentatoires à la dignité humaine". "La Maison d'arrêt de Rebeuss en est le symbole. Prévue +pour accueillir 800 détenus, elle en héberge plus de 3.000+", souligne le journal.