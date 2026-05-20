Sénégal: Issa Soumaré, 'un joueur à part' en Ligue 1 française (Média)

Dakar — L'attaquant sénégalais du Havre (élite française), Issa Soumaré, figurant dans "un nombre incalculable de catégories statistiques" de la Ligue 1 française, est considéré comme "un joueur à part" dans le championnat d'élite de l'Hexagone, rapporte le quotidien sportif français L'Equipe.

Héros du maintien du HAC avec 8 buts et 5 passes décisives, Issa Soumaré est "un joueur à part dans le championnat", écrit le quotidien sportif dans sa livraison de mercredi, mettant en exergue les statistiques de l'attaquant sénégalais, qui apparaît dans "un nombre incalculable de catégories statistiques".

En plus d'être le troisième joueur de champ à disputer le plus grand nombre de minutes (2942), Issa Soumaré est 10e au nombre de sprints à haute intensité (1589), deuxième pour les duels disputés (496, soit quatre de moins que Ludovic Ajorque), quatrième au nombre de fautes commises (56) et premier pour les fautes subies (74), précise L'Equipe.

La publication spécialisée note que "cette générosité de tous les instants" a toutefois un revers, "le manque de lucidité et donc d'efficacité".

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Cinquième au nombre de tirs (77), l'attaquant sénégalais a été souvent malheureux (4 montants touchés) et aura raté 18 grosses occasions, domaine dans lequel il est classé en deuxième position.

Il présente donc le plus grand différentiel entre buts attendus (Expected goals) xG (14,72) et ceux effectivement convertis (8) de toute l'élite, précise L'Equipe.

Malgré ses statistiques intéressantes au sein de l'élite du football français, Issa Soumaré n'a pas encore été convoqué en équipe nationale.