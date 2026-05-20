Sénégal: Le PRODAC mise sur l'agropastoralisme et les partenariats privés pour mieux accompagner les jeunes (Coordonnateur)

Louga — Le coordonnateur national du Programme des domaines agricoles communautaires (PRODAC), Cheikh Ahmadou Bamba Ngom, a souligné la nécessité de renforcer l'orientation agropastorale des Domaines agricoles communautaires (DAC), tout en misant sur les partenariats avec le secteur privé, afin d'améliorer les infrastructures et l'accompagnement des jeunes.

S'exprimant à l'occasion des "journées portes ouvertes" organisées mardi au DAC de Keur Momar Sarr, dans la région de Louga (nord-ouest), il a indiqué que cette initiative vise à permettre au grand public de mieux connaître les réalisations du programme dans la lutte contre la précarité en milieu rural et périurbain.

"Le défi de cet événement, c'est de permettre aux populations de découvrir concrètement ce qui est fait au niveau de l'agriculture communautaire", a-t-il expliqué, rappelant que le PRODAC développe des domaines agricoles de 1.000 à 5.000 hectares dédiés aux productions végétales, animales, aquacoles et piscicoles.

La visite a conduit les participants à la station de pompage, aux pivots agricoles, aux étables ainsi qu'aux serres de production, afin de présenter les différentes infrastructures mises en place pour favoriser la maîtrise de l'eau et le développement des activités agricoles et pastorales.

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Le coordonnateur national du PRODAC a également évoqué le partenariat noué avec le projet AGRI-JEUNES, grâce auquel 99 jeunes ont bénéficié d'un financement de 750.000 francs CFA chacun, dont 75.000 francs d'apport personnel, ainsi que d'un accompagnement technique et infrastructurel.

Selon lui, ces jeunes, après des formations et un processus de formalisation, sont devenus des producteurs autonomes exerçant désormais pour leur propre compte.

Cheikh Ahmadou Bamba Ngom a insisté sur la vocation agropastorale du DAC de Keur Momar Sarr, située dans une zone à forte tradition pastorale.

Il a indiqué que les échanges organisés avec les élus territoriaux, les chefs de village, les coopératives et des structures comme l'ISRA - l'Institut sénégalais de recherches agricoles - visent à réfléchir à la contribution des coopératives agricoles communautaires au développement de l'élevage et de l'agropastoralisme.

"Ce n'est pas un programme de recrutement avec des salaires à la fin du mois. L'idée est de former les populations locales, de les formaliser et de les accompagner vers le financement", a-t-il rappelé.

Le responsable du PRODAC a, par ailleurs, salué la participation du secteur privé aux "journées portes ouvertes", estimant que les partenariats publics-privés constituent un levier indispensable pour élargir les aménagements et améliorer les performances des infrastructures agricoles.

Il a enfin indiqué que les premiers retours des visiteurs sont "favorables", plusieurs participants ayant pu découvrir des infrastructures qu'ils considéraient jusque-là comme "un mythe".