Sénégal: Hajj - L'amélioration des services de santé fournis aux pèlerins au menu d'un forum

Dakar — L'amélioration des services de santé fournis aux pèlerins était au menu du "Forum Santé et Sécurité du Hajj", tenu mardi à Jeddah, sur le thème "Engagement et contrôle de la santé au Hajj. La base de la préparation et de la qualité du service", rapporte l'Agence saoudienne de presse (SPA).

L'organe officiel d'information du royaume saoudien souligne qu'à cette occasion, le sous-secrétaire à la Conformité et aux licences au ministère de la Santé, l'ingénieur Abdullah Al-Naim, a abordé le rôle du contrôle, des licences et de l'engagement pour une bonne gestion de la question sanitaire pendant la saison du Hajj.

La SPA consultée par l'APS indique que le conférencier a mis en exergue l'application des exigences réglementaires, l'amélioration des niveaux de conformité et l'amélioration de l'efficacité des installations et des services associés au service des invités de la miséricorde.

Il a également noté le rôle central joué par le système de contrôle de la santé pour assurer la sécurité des pèlerins et la qualité des services qui leur ont été fournis pendant la saison du Hajj.

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L'ingénieur Abdullah Al-Naim a ajouté que le ministère de la Santé travaille selon des plans de contrôle intégrés qui comprennent des visites sur le terrain et une évaluation continue des établissements de santé.

Il a assuré que ces efforts contribuent à améliorer la préparation du secteur de la santé, à améliorer l'efficacité du rendement et le respect des normes et exigences sanitaires approuvées.

Selon lui, la collaboration entre les autorités sanitaire et sécuritaire est "l'un des facteurs les plus importants pour le succès de la saison du Hajj", grâce à l'échange d'informations et l'unification de procédures de contrôle.

Abdullah Al-Naim a abordé la transformation numérique et les technologies modernes, lesquelles contribuent au développement de mécanismes de contrôle et de suivi, par l'utilisation de systèmes intelligents, l'analyse des données et la mesure des indicateurs de conformité.

Il a ajouté le ministère de la Santé continue de mettre en oeuvre des programmes de sensibilisation et de réadaptation pour les établissements de santé et leurs employés, rappelant l'engagement du Royaume à améliorer les services de santé fournis aux pèlerins.

La SPA rapporte par ailleurs que le ministre saoudien de la Santé, Fahad AlJalajel, a inspecté plusieurs établissements de santé privés situés sur les lieux saints, vérifiant leur état de préparation, l'efficacité des services de santé et le niveau de préparation pour les besoins du Hajj.

Selon l'Agence de presse saoudienne (SPA), cette inspection visait à "garantir aux pèlerins des services de santé intégrés et de haute qualité, conformément aux objectifs du Programme de transformation du secteur de la santé et du Programme d'amélioration de l'expérience des pèlerins, tous deux issus de la Vision saoudienne 2030".

L'organe officiel d'information du Royaume renseigne que l'objectif poursuivi à ce sujet "est de permettre aux pèlerins d'accomplir leurs rites en bonne santé et en toute sérénité".

Le ministre a visité l'hôpital d'urgence de Mina n° 2, dont la capacité a été doublée cette année pour atteindre 400 lits.

La SPA indique le projet inclut également la construction de trois étages et d'une annexe essentielle, d'une superficie totale de 18 000 mètres carrés, ainsi que le renforcement de la connectivité grâce à la construction d'une passerelle reliant l'établissement à l'hôpital d'urgence de Mina n° 1, garantissant ainsi des services fluides et intégrés.

M. AlJalajel s'est également rendu à l'hôpital général de Namerah, d'une capacité de 114 lits, dont des lits de soins intensifs et des lits pour les victimes de coups de chaleur, mais également à l'hôpital pour piétons de Namerah, qui peut accueillir jusqu'à 50 lits.

La SPA rappelle que "la participation du secteur privé s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour renforcer l'intégration et la coordination avec les entités gouvernementales au sein du système de santé, en fournissant des services spécialisés destinés à accroître la capacité opérationnelle".

Cela témoigne des efforts concertés de l'écosystème de la santé pour assurer une intervention rapide et permettre aux pèlerins d'accomplir leurs rites en toute sécurité et sérénité, souligne-t-elle