Sénégal: L'Etat veut réhabiliter le navire 'Itaf Dème' pour le suivi des stocks halieutiques et la recherche maritime (Officiel)

Dakar — Le secrétaire général du ministère des Pêches et de l'Economie maritime, Mamadou Abibou Diagne, a dirigé récemment une mission technique d'évaluation de l'état des équipements scientifiques du navire de recherche scientifique maritime "Itaf Dème", en perspective de sa remise en exploitation, a-t-on appris de source officielle. Considéré comme un véritable laboratoire flottant, ce navire, à l'arrêt depuis novembre 2022 au Port autonome de Dakar (PAD), joue un rôle important dans les activités de recherche du CRODT, structure nationale de référence de l'ISRA en charge de la recherche halieutique, aquacole et océanographique, rappelle un communiqué parvenu mardi à l'APS.

Le directeur général de l'Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA), Moustapha Guèye, le directeur du Centre de recherches océanographiques Dakar-Thiaroye (CRODT), Ismaila Ndour, et plusieurs autres techniciens ont pris part à cette mission de prospection, selon le communiqué.

"Le ministre des Pêches et de l'Economie maritime, dans sa volonté de relancer cet outil stratégique, a dépêché son secrétaire général, pour une visite du navire au Port autonome de Dakar, afin de constater l'état des équipements scientifiques et d'évaluer les perspectives de remise en exploitation de cet outil essentiel à la recherche halieutique", rapporte le texte.

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Selon la même source, lors de cette visite, Mamadou Abibou Diagne "a réaffirmé l'engagement de l'Etat à renforcer les capacités nationales de recherche scientifique maritime".

Il signale qu'il a annoncé "un projet d'acquisition d'un nouveau navire de recherche halieutique, parallèlement à la réhabilitation du navire "Itaf Dème", avant d'insister sur "le rôle stratégique du secteur de la pêche dans l'économie nationale, justifiant ainsi l'attention particulière accordée à ce navire par les plus hautes autorités de l'Etat".

Le navire "Itaf Dème", au-delà de sa vocation scientifique, symbolise "un enjeu de souveraineté et de leadership régional, en permettant au Sénégal de produire ses propres données maritimes et de leadership régional sans dépendre exclusivement d'expertises étrangères et de faire prévaloir son expertise dans la sous-région".

Selon le ministère de tutelle, "l'immobilisation de ce navire a fortement impacté les activités scientifiques en mer, avec l'absence de campagnes océanographiques et des difficultés accrues dans le suivi des stocks halieutiques".