Sénégal: Fatick - Un projet veut lutter contre les changements climatiques pour réduire la mortalité maternelle

Le projet CHARter, destiné à mettre en évidence les impacts du changement climatique, a retenu de travailler avec personnes représentant différentes catégories de ménages, en vue de disposer de données probantes utilisables dans la lutte contre la mortalité maternelle et infantile dans plusieurs régions dont Fatick (ouest).

Le projet CHARter "Catalyser la recherche action sur l'impact du changement climatique sur la santé de la mère et périnatale pour des politiques et pratiques fondées sur des données probantes" va intervenir dans les régions de Dakar, Fatick et Kédougou, pour une durée de trois ans.

Environ 70 personnes représentant différentes catégories de ménages touchés par les changements climatiques sont ciblées par le projet dans les trois régions concernées.

"La mortalité maternelle et infantile constituent un volet majeur de santé publique. Malgré les nombreux efforts, les indicateurs sont toujours élevés, et nous pensons que les changements climatiques, avec les vagues de chaleur, y contribuent", a indiqué le professeur Adama Faye, enseignant en santé publique à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, lors d'un atelier d'information consacré au projet CHARter.

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"Nous pensons avoir une vision globale et des résultats sur lesquels l'on pourra se baser pour identifier et lutter contre les effets du changement climatique", a expliqué M. Faye, estimant que cette enquête pourrait participer à la réduction de la morbidité chez la mère et l'enfant.

Il juge "nécessaire d'impliquer les populations qu'on veut aider. Il faut qu'elles donnent leurs avis et leur perception sur le changement climatique auquel elles sont confrontées la plupart de l'année".

Le projet CHARter a pour objectif de mettre en évidence les impacts du changement climatique sur l'accès et l'utilisation des services de soins prénatals et postnatals, les issues de grossesse, complications maternelles et sur la mortalité maternelle et néonatale au Sénégal et en Gambie.

Il est financé par la Fondation Welcome Trust, à travers son programme de subvention sur l"impact du changement climatique à travers le monde.

Le Sénégal a bénéficié de ce projet à travers le Centre africain pour la recherche en population et la santé (APHRC).