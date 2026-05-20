Sénégal: Une synergie d'actions nécessaire à Matam en matière de tourisme et d'artisanat (Officiel)

Matam — Le directeur des statistiques, de la productivité et du capital humain au ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, Papa Madické Diagne, préconise une synergie d'actions pour positionner la région de Matam (nord) en matière de tourisme, d'artisanat et de culture.

Intervenant à l'occasion du lancement des états généraux de la culture, du tourisme et de l'artisanat, à Matam, il a laissé entendre que le dernier volet de ce département ministériel est un "peu moins actif dans la région".

Il reste selon lui à définir "une synergie d'actions entre les secteurs d'activité pour permettre aux acteurs de tirer leur épingle du jeu et de positionner Matam en matière de tourisme, d'artisanat et de culture".

Papa Madické Diagne a laissé entendre que la particularité de Matam réside dans le fait que "malgré son potentiel touristique énorme", lié au fleuve Sénégal et à l'existence de "nombreux sites historiques", la région de tire pas suffisamment profit de ses atouts.

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Lors de cette rencontre qui a enregistré la présence de plusieurs acteurs de différents secteurs, beaucoup d'intervenants ont déploré l'absence d'un syndicat d'initiative du secteur du tourisme à Matam.

Ce qui a conduit le gouverneur de la région, Said Dia, à demander aux acteurs concernés de se constituer en syndicat d'initiative, selon M. Diagne.

"L'autorité a demandé aux acteurs de faire en sorte que le syndicat d'initiative qui ne fonctionnait plus depuis 2011 soit réactivé. Pour pouvoir vendre la destination Matam, il nous faut nécessairement un cadre de promotion du tourisme local", a soutenu Papa Madické Diagne.

Il a expliqué que le syndicat d'initiative a pour vocation de capter des opportunités au niveau national comme international, afin de faire développer le tourisme dans la région.

La rencontre a aussi été une occasion pour la délégation du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat de recueillir les préoccupations des acteurs des sous-secteurs concernés.