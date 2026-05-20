Sénégal: Conseil consultatif de la jeunesse - Les gouverneurs invités à veiller au respect de l'interdiction du cumul des mandats

Dakar — La ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye, demande aux gouverneurs de région de veiller à l'application de la disposition interdisant le cumul des mandats, en perspective de l'installation des nouveaux membres du Conseil national de la jeunesse du Sénégal (CNJS).

Elle a adressé à ce sujet une circulaire en vue de "préciser les règles applicables en matière de cumul des mandats des conseillers élus", en complément des dispositions de l'arrêté fixant les modalités du processus électoral des instances du CNJS.

Selon ce document dont une copie a été transmise à l'APS, mercredi, un conseiller titulaire élu au sein d'une collectivité territoriale ne peut détenir simultanément un mandat de titulaire à un niveau différent de représentation.

"En cas de cumul constaté, le mandat concerné est automatiquement attribué au (à la) suppléant (e) régulièrement désigné (e) conformément aux dispositions en vigueur", précise la ministre dans sa circulaire.

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Elle ajoute que "toutefois, l'élection ou la désignation d'un (e) conseiller (ère) en qualité de suppléant à un niveau supérieur d'une représentation n'entraine pas la perte de son mandat de titulaire détenu à un niveau inférieur".

L'élection des membres du Conseil consultatif des jeunes du Sénégal, dont les membres sont constitués en binômes (un garçon et une fille), s'est déroulée le 10 mai dernier dans les différentes communes du pays.

Le CCJS est un organe mis en place par un décret du président de la République datant du 5 décembre 2025, en remplacement du Conseil national de la jeunesse du Sénégal (CNJS).

Il vise à impliquer directement la jeunesse dans la gestion des affaires publiques. Ses membres seront installés en juin prochain.