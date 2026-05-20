Congo-Kinshasa: Vaccination - La couverture doit être renforcée dans les zones de conflit

communiqué de presse

Alors que l'Assemblée mondiale de la Santé se tient à Genève autour des progrès de l'Agenda 2030 pour la vaccination, Médecins Sans Frontières (MSF) exhorte les gouvernements, les bailleurs de fonds et les autres acteurs mondiaux de la santé à lever d'urgence les obstacles systémiques qui empêchent une vaccination en temps opportun dans les zones touchées par les conflits.

« Dans bon nombre des zones de conflit où nous intervenons, la vaccination systématique est au point mort et la riposte aux épidémies est compromise », alerte le Dr Daniela Garone, coordinatrice médicale internationale chez MSF. « Les conséquences sont désastreuses : quand la couverture vaccinale est faible, cela expose des millions d'enfants à des épidémies récurrentes et mortelles que l'on pourrait éviter ».

L'effondrement de la couverture vaccinale face au conflit en RDC

À titre d'exemple, en 2024, la couverture vaccinale en République démocratique du Congo restait largement insuffisante pour éviter les épidémies. Le vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche couvrait seulement 65 % de la population, alors que le niveau recommandé est d'au moins 90 %. Pour la rougeole, la situation était encore plus préoccupante : seulement 55 % de la population avait reçu une première dose, contre une recommandation de 95 %.

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Depuis 2025, l'intensification du conflit dans l'est du pays a entraîné des retards et a rendu l'approvisionnement plus complexe - en particulier en raison de difficultés liées aux chaînes du froid. À cela, se sont ajoutées la fermeture d'aéroports et d'autres voies d'accès, qui ont empêché la livraison de vaccins aux moments les plus opportuns. En conséquence, les coûts de livraison des vaccins ont considérablement augmenté. Dans un contexte de baisse mondiale des financements humanitaires et sanitaires, les services de vaccination systématique de la RDC, déjà fragiles, ont été encore davantage affaiblis. À titre d'exemple, en 2025, seules 60 % des doses de vaccins nécessaires ont atteint le Sud-Kivu, en RDC, selon les données du ministère de la Santé.

L'impact logistique des violences sur la flambée épidémique de rougeole

Résultat : la République Démocratique du Congo continue de connaître des épidémies pourtant évitables. En 2025, une grave épidémie de rougeole a entraîné plus de 82 869 cas suspects et 1 175 décès enregistrés dans presque toutes les provinces, selon les autorités sanitaires locales. En réponse, les équipes de MSF ont soutenu les efforts des autorités sanitaires en traitant environ 20 870 patients et en vaccinant 1 146 810 enfants entre janvier et décembre 2025. Au total, 22 interventions de lutte contre la rougeole ont été menées, et les efforts se poursuivent en 2026.

Un appel urgent au financement et à la levée des obstacles systémiques

« Pour combler les déficits de la couverture vaccinale, qui peuvent être dévastateurs, il faut impérativement une volonté politique. Les gouvernements, les bailleurs de fonds et les acteurs mondiaux de la santé doivent de toute urgence fournir un financement durable et flexible pour les activités de vaccination de routine et de rattrapage. Ils doivent également débloquer des financements dédiés aux activités de vaccination dans les zones touchées par les conflits, lever les obstacles pour garantir un accès aux stocks de vaccins, et garantir la sécurité des acteurs de vaccination locaux et des acteurs humanitaires », déclare le Dr Daniela Garone.

« Il faut associer un financement mondial soutenu et une collaboration renforcée entre les autorités sanitaires, les partenaires et les communautés, pour renforcer l'ensemble de la chaîne d'intervention et vacciner davantage de personnes », ajoute le Dr Jean Gilbert Ndong, coordinateur médical en RDC.

L'impact dramatique de trois années de guerre sur le système de santé au Soudan

Au Soudan, MSF alerte également sur le fait que les programmes de vaccination et les systèmes de surveillance des maladies ont été gravement affaiblis par trois années de guerre dévastatrice, entrainant des épidémies mortelles qui auraient pu être évitées.

En avril 2026, rien qu'au Darfour, MSF avait traité 14 613 cas de rougeole. Au cours des trois dernières années, 74,7 % de tous les patients traités par MSF pour la rougeole au Darfour n'étaient pas vaccinés ou présentaient un statut vaccinal inconnu. Environ 70 % des cas de rougeole traités dans les structures soutenues par MSF concernaient des patients de moins de cinq ans.

Pour atteindre les objectifs de l'Agenda 2030 pour la vaccination, les États doivent veiller à ce que les enfants vivant dans des zones touchées par des conflits et les zones difficiles d'accès ne soient pas laissés pour compte. En RDC, au Soudan et dans d'autres pays touchés par des conflits où MSF intervient, des épidémies pourraient être évitées et des millions de vies sauvées si les gouvernements, les parties belligérantes, les bailleurs de fonds et les organisations mondiales de santé levaient les obstacles administratifs, financiers et politiques. Il est indispensable de permettre une disponibilité constante des vaccins pour pouvoir déployer des distributions rapides dans le cadre de la vaccination systématique, de la vaccination de rattrapage et de la riposte aux épidémies.