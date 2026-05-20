Sénégal: Un livre sur le défunt agent de joueurs Pape Diouf présenté jeudi, à Dakar

Dakar — Le Camerounais Ferdinand Nana Payong va présenter de son livre consacré au défunt journaliste et agent de joueurs sénégalais Pape Diouf, jeudi, à Dakar, annonce un communiqué transmis à l'APS.

Intitulé "Pape Diouf une parole d'or", l'ouvrage sera présenté lors d'une cérémonie officielle prévue à partir de 16 heures, à la Maison de la Presse, précise le communiqué.

L'ouvrage de Ferdinand Nana Payong, un spécialiste en communication et marketing, se veut un hommage à Pape Diouf, qu'il qualifie "d'illustre Africain".

Pape Diouf, un journaliste sportif devenu agent de joueurs, fut de son vivant l'un des personnalités les plus emblématiques du football français.

Il fut président de l'Olympique de Marseille de 2005 à 2009, le premier, et depuis seul président noir d'un club professionnel de l'Hexagone.