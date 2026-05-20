Sénégal: A Kolda, la cherté du foin retarde l'installation des vendeurs de moutons de Tabaski

Kolda — À l'approche de la fête de Tabaski, l'approvisionnement du grand foirail de Kolda tourne au ralenti en raison de la flambée des prix du foin qui pousse les éleveurs à retarder leur arrivée pour limiter les coûts, a alerté le président des éleveurs, Amadou Tidiane Baldé.

" (...). La cherté du sac de foin, vendu à 7.000 FCFA, impacte sur l'arrivée des camions à Kolda", a expliqué à l'APS M. Baldé, également responsable de ce foirail de la commune.

Les éleveurs attendent entre 4 à 5 jours avant la fête pour venir, car cela leur permet de faire moins de dépense pour l'aliment de bétail, a-t-il précisé.

En raison de la flambée des prix, a-t-il souligné, un vendeur peut désormais dépenser "jusqu'à plus de 5.000 francs CFA par jour pour nourrir une seule tête".

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Amadou Tidiane Baldé a indiqué que, pour l'heure, "les prix actuels des moutons varient entre 90.000 FCFA et 300. 000 FCFA", sur le marché local. Une situation qui explique la forte timidité du trafic constatée à ce jour.

Seuls six camions de bêtes en provenance d'autres régions du pays ont été enregistrés au niveau du plus grand foirail de la commune de Kolda, a fait savoir son responsable.

Le président de l'association régionale des éleveurs de Kolda s'est dit satisfait des mesures prises par l'Etat lors du comité régional de développement (CRD) consacré aux préparatifs de la Tabaski. Il a toutefois regretté le non-respect de l'engagement de la mairie de Kolda qui devait procéder au remblayage du site pour faciliter les déplacements des acteurs et du bétail.