Afrique: Saint-Louis - Un don de sang au Palais de Justice pour soutenir les structures sanitaires locales

20 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saint-Louis — La commission sociale du Palais de Justice de Saint-Louis (nord) a organisé, mercredi, une journée de don de sang, une initiative citoyenne visant à soutenir les structures de santé locales, a constaté l'APS.

En fin de matinée, les organisateurs comptaient déjà 57 poches collectées, sur un objectif final de 150. "Nous sommes des magistrats, certes notre rôle est de dire le droit et de rendre justice, mais nous sommes aussi des citoyens comme tout autre", a déclaré Moustapha Fall, le premier président de la Cour d'appel de Saint-Louis.

S'entretenant avec la presse locale en marge de cette activité, le magistrat a souligné la dimension solidaire de cette initiative. "Le don de sang permet de venir en aide aux personnes vulnérables, tout en approvisionnant les banques de sang", a-t-il rappelé. Cette activité a connu une forte participation éléments des Forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi que des populations civiles.

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