Sénégal: Droits humains et migration - La Police nationale sénégalaise capacitée pour mieux protéger

Pendant deux jours, des policiers sénégalais ont suivi une formation inédite sur les droits humains et la lutte contre la traite des personnes. Une initiative de la Commission nationale des Droits de l'Homme, soutenue par l'Union européenne, qui pose les jalons d'une sécurité plus respectueuse de la dignité humaine.

Une formation au cœur de l'École nationale de Police

Les 18 et 19 mai 2026, l'École Nationale de Police de Dakar a accueilli une session de formation destinée aux personnels opérationnels de la Direction générale de la Police nationale (DGPN). Organisée par la Commission nationale des Droits de l'Homme du Sénégal (CNDH) dans le cadre du programme POC II financé par l'Union européenne, cette initiative vise à réconcilier efficacité sécuritaire et respect des droits fondamentaux.

La cérémonie d'ouverture a réuni des personnalités de premier plan : la Présidente de la CNDH, le Professeur Amsatou Sow Sidibé, l'Ambassadeur de la Délégation de l'Union européenne, Son Excellence Jean Marc Pisani, ainsi que le Directeur adjoint de la Police nationale, Abdou Wahab Sall. Ce dernier a annoncé à cette occasion la prochaine signature d'un partenariat formel entre la CNDH et la Police nationale, signe d'une coopération appelée à s'inscrire dans la durée.

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Comprendre pour mieux agir sur le terrain

Au programme de ces deux journées : les fondements juridiques des droits humains, le cadre légal de la migration, les mécanismes de prévention et de protection, ainsi que les méthodes d'identification des victimes de traite et de trafic illicite de migrants. Les participants ont également échangé sur les techniques de contrôle utilisées par les réseaux criminels et sur le rôle concret que peut jouer la CNDH dans la protection des personnes migrantes.

Une approche résolument pratique, pensée pour outiller les policiers face à des situations complexes qu'ils rencontrent au quotidien sur le terrain.

Un premier pas vers un partenariat durable

La session s'est conclue par une évaluation des acquis et une remise d'attestations aux participants de cette première cohorte. Un moment symbolique, qui a permis de saluer l'engagement des policiers formés et de réaffirmer la volonté commune de la CNDH et de ses partenaires de poursuivre ces initiatives.

Car l'enjeu dépasse cette seule formation : il s'agit d'ancrer durablement une culture des droits humains au sein des forces de sécurité sénégalaises, dans un contexte où les flux migratoires et les réseaux de traite continuent de représenter des défis majeurs pour la région.