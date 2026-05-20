Sénégal: Campagne agricole 2026 - Le ministre de l'agriculture démarre les livraisons d'intrants

Le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l'Élevage (MASAE) a enclenché la vitesse supérieure pour la campagne agricole 2026. Pour la première fois, les livraisons d'intrants ont démarré bien avant les premières pluies dans les régions du Sud et du Sud-Est, une rupture assumée avec les habitudes passées.

Prendre de l'avance pour ne pas subir la saison

C'est le pari du ministre Dr Mabouba Diagne : anticiper plutôt que rattraper. En lançant aussi tôt les opérations de déploiement des intrants agricoles, le MASAE entend garantir aux producteurs un accès effectif aux semences et aux engrais avant l'ouverture de la saison des pluies, période où les retards de livraison ont souvent pesé sur les rendements.

Cette précocité constitue une première dans la conduite des campagnes agricoles au Sénégal et s'inscrit dans les réformes portées par le ministre au sein de son département.

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Cinq régions déjà approvisionnées

Les livraisons sont en cours dans les cinq régions du Sud et du Sud-Est, avec une attention particulière portée aux zones à fort potentiel agricole, y compris certaines communes jusque-là difficiles d'accès. À Ziguinchor, le Groupe Mbamba Tall a déchargé 40 tonnes d'urée, signal fort de l'implication du secteur privé aux côtés de l'État.

Les Forces de Défense et de Sécurité assurent pour leur part le contrôle et le suivi des points de décharge et des circuits de distribution, afin de sécuriser l'ensemble des opérations.

Une ambition : nourrir le Sénégal par ses propres moyens

Le ministre Dr Mabouba Diagne a appelé tous les opérateurs impliqués à maintenir le rythme pour une mise en place rapide, transparente et efficace des intrants sur l'ensemble du territoire. Cette dynamique s'inscrit dans la philosophie Jub, Jubal, Jubbanti droiture, rectitude, perfectionnement qui guide l'action du gouvernement.

Au-delà de la logistique, c'est un objectif stratégique qui est en jeu : celui de la souveraineté alimentaire, pierre angulaire de la politique agricole du Sénégal, pour une agriculture capable de nourrir durablement ses populations.