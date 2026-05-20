Sénégal: Pêche démersale - Le ministère annonce l'autorisation de quatre nouvelles licences à un armement sénégalais

Le ministère des Pêches et de l'Économie maritime a annoncé l'attribution prochaine de quatre licences de pêche démersale côtière, option poissonnier-céphalopodier, à un armement sénégalais, à l'issue des travaux de la Commission consultative d'Attribution des Licences de Pêche (CCALP) réunie le 12 mai 2026.

Selon le communiqué officiel, cette décision s'inscrit dans le cadre des orientations définies lors du Conseil des ministres du 26 novembre 2025 visant à renforcer l'approvisionnement du marché national en produits halieutiques et à consolider la souveraineté alimentaire du pays.

Le ministère souligne que la procédure ayant conduit à cette attribution repose sur « une démarche transparente, inclusive et fondée sur des bases scientifiques rigoureuses ». Dans cette dynamique, plusieurs armements avaient été sollicités dès novembre 2025 afin de manifester leur intérêt pour ce programme orienté vers l'approvisionnement du marché intérieur. À l'issue de cette consultation, un seul armement sénégalais a officiellement répondu favorablement.

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Les autorités précisent que l'entreprise bénéficiaire s'est engagée à réserver l'intégralité de sa production au marché national. Elle prévoit également de contribuer au développement de la chaîne de valeur halieutique à travers la mise en place d'infrastructures de conservation et de distribution, notamment dans les zones les plus éloignées du pays.

L'objectif affiché est de faciliter l'accès des populations à des produits halieutiques de qualité à des prix jugés accessibles, dans un contexte marqué par les tensions sur la disponibilité du poisson sur le marché local.

Avant toute prise de décision, une évaluation scientifique des ressources halieutiques a été menée par le Centre de recherches océanographiques de Dakar-Thiaroye (CRODT). D'après le ministère, cette étude a conclu à l'existence d'un potentiel de pêche compatible avec « un accès limité, progressif et strictement encadré » à la pêcherie démersale côtière.

Le ministère des Pêches estime que cette initiative constitue une première au Sénégal. Elle vise à instaurer un mécanisme formel de pêche industrielle spécifiquement consacré à l'approvisionnement régulier du marché intérieur, en cohérence avec les objectifs nationaux de souveraineté alimentaire et de valorisation de la consommation locale.

Les autorités réaffirment enfin leur volonté de promouvoir une gestion durable et responsable des ressources halieutiques, conciliant préservation des stocks, développement économique et satisfaction des besoins alimentaires des populations.