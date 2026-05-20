Sénégal: Alseiny Ndiaye vise le 200e match en selection beach soccer - « Ce sera ma dernière CAN»

Après 192 matchs disputés avec l'équipe nationale, la CAN de Beach Soccer 2026 qui se jouera à domicile, sera la Der pour Alseyni Ndiaye. L'emblématique gardien des Lions du football de plage compte terminer sa carrière internationale en beauté à domicile et en atteignant la barre des 200 sélections et fermer sa carrière en sélection. « Pour ma part personnelle, la CAN à la maison sera ma dernière Coupe d'Afrique. Je vais la jouer à domicile et faire mes adieux continentaux avec le peuple sénégalais. Ce sera un honneur. Mais rien n'est encore joué. Il faudra bien travailler pour faire partir de la liste. Et, si tout se passe bien, si on part à la finale ce sera mon 200e match avec la sélection », a-t-il déclaré au micro de RFM.

Réagissant sur la désignation du Sénégal comme pays hôte de l'édition 2026, le capitaine des Lions estime que le Sénégal sera en mesure de relever le défi organisationnel comme lors de la précédente édition qu'il avait abrité et remporté.

« En 2021, c'était en période de la Covid. Les supporters venaient avec des masques, les places étaient limitées et c'était un peu compliqué. Cette année-ci, ce sera différent. On sait qu'en matière d'organisation, le Sénégal aime relever les défis. Donc, on va assister à une grande organisation, Inch'Allah » souligne-t-il.

« Le Sénégal sera l'équipe à battre »

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Dans le même élan, le portier des Lions affirme que le Sénégal, qui détient actuellement le record absolu des titres glanés, sera encore l'équipe à battre lors de cette édition, qui précise-t-il, sera difficile.

« Il faut donc s'attendre à une Coupe d'Afrique très difficile. Mais si on a une bonne préparation, que les autorités et les fédéraux nous aident à faire une bonne préparation. Je pense que le Sénégal sera l'équipe à battre. Mais comme nous serons devant le peuple Sénégal, nous serons engagés, déterminés à gagner cette Coupe d'Afrique et se qualifier pour la Coupe du Monde », retient-il.

Selon lui, un succès à domicile exige toutefois engagement et détermination de la part de l'équipe du Sénégal. « Nous allons jouer devant notre peuple avec beaucoup d'engagement et de détermination. Mais aussi tout faire pour gagner cette Coupe d'Afrique. Parce que le Sénégal a toujours du mal à gagner à domicile pour les Coupes d'Afrique. Donc, si vous vous rappelez, seul le Beach soccer avait organisé la Coupe d'Afrique en 2021 et l'a gagnée. Donc, presque toutes les autres disciplines avaient perdu, parce que comme je le dis, il y a la pression », soutient-il.