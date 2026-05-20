Sénégal: Pétrole et gaz - Les PME à la conquête de la compétitivité

Le second panel du Grand Débat économique de la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Dakar (CCIAD) a déplacé les échanges du terrain réglementaire vers la réalité opérationnelle des entreprises sénégalaises. Si les opportunités dans le pétrole et le gaz sont désormais clairement encadrées par la loi, les intervenants ont estimé que les principaux obstacles restent liés aux compétences, au financement et à l'accès à l'information économique.

Pour Ousmane Sy Ndiaye, la question n'est plus de savoir si les entreprises sénégalaises peuvent profiter de l'exploitation pétrolière et gazière, mais plutôt comment elles peuvent effectivement accéder à ces marchés. « Oui, elles peuvent en profiter. Mais c'est le "comment" qui pose problème, parce qu'on ne le leur explique pas », a-t-il déclaré. Les participants ont ainsi pointé un déficit persistant d'information sur les métiers accessibles, les normes techniques et les procédures d'intégration aux chaînes de valeur du secteur extractif. Beaucoup d'entrepreneurs continuent de percevoir le pétrole et le gaz comme des secteurs fermés et réservés à une minorité d'initiés, alors que les activités ouvertes aux entreprises locales sont nombreuses.

Le vice-président de l'Association Sénégalaise des Pétroliers (ASP), Seckou Fanta Mady Diaité a rappelé que les opérateurs sénégalais du secteur aval distribution, transport, raffinage et logistique pétrolière participent depuis longtemps à l'économie des hydrocarbures, bien avant les découvertes offshores. Selon lui, ce segment stratégique reste pourtant insuffisamment intégré dans les politiques récentes de contenu local. Les raffineries sénégalaises ne couvrent encore qu'environ 70 % des besoins du marché national, laissant une large place aux importations dominées par des multinationales. Les acteurs locaux réclament ainsi un renforcement des capacités de stockage, une meilleure régulation du marché et une actualisation de la loi de 1994 encadrant le secteur aval pétrolier.

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« Le secteur pétrolier n'est pas une affaire de spécialistes. C'est une affaire de l'ensemble des entrepreneurs du pays, à condition qu'on leur montre comment y accéder », a insisté Ousmane Sy Ndiaye.

Le déficit de compétences au cœur des préoccupations

Les intervenants ont également mis l'accent sur le manque de compétences techniques adaptées aux exigences du secteur pétrolier et gazier. Les entreprises locales doivent répondre à des standards élevés en matière de qualité, de sécurité et de performance pour pouvoir accéder aux marchés.

Pour y remédier, plusieurs participants ont plaidé pour la mise en place d'une cartographie nationale des métiers du pétrole et du gaz, accessible aux entrepreneurs, afin d'identifier les niches porteuses et les compétences recherchées. Le Secrétaire général de l'ADEPME, Abdoulaye Faye a défendu un accompagnement progressif des PME, fondé sur le renforcement du capital humain, la spécialisation métier et l'amélioration de la gouvernance des entreprises.

Il a également rappelé que l'accès au financement demeure l'un des principaux freins au développement des PME sénégalaises. Malgré l'existence d'une plateforme nationale recensant près de 500 entreprises susceptibles d'intervenir dans le secteur extractif, peu disposent encore des capacités financières et techniques nécessaires pour remporter les marchés. Pour les intervenants, le véritable défi du contenu local ne réside donc plus dans l'ouverture juridique des marchés, mais dans la capacité des entreprises sénégalaises à devenir suffisamment compétitives pour s'y imposer durablement.