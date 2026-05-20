Afrique: Eliminatoires CAN 2027 - Le Sénégal hérite du Soudan, du Mozambique et l'Ethiopie

Le Sénégal connait ses adversaires pour les éliminatoires de la CAN 2027 qui se jouera au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Le tirage au sort effectué hier, mardi au Caire, a placé les Lions dans le groupe J où ils vont croiser le Soudan, le Mozambique et l'Éthiopie. Favoris naturels du groupe, les champions d'Afrique vont engager la campagne des qualifications lors de la première fenêtre du calendrier international FIFA le 21 septembre prochain. La phase finale de la CAN 2027 se tiendra du 19 juin au 17 juillet 2027.

Le Sénégal connait ses adversaires des prochaines éliminatoires de la prochaine qui va se dérouler au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Le tirage au sort le place dans le groupe J en compagnie du Soudan, du Mozambique et de l'Éthiopie. Les champions d'Afrique sénégalais seront naturellement les favoris de ce groupe J, de ces éliminatoires. Mais la méfiance sera encore de mise face aux Crocodiles du Nil soudanais qu'ils retrouvent, quelques mois seulement, après leur dernier duel lors de la dernière CAN au Maroc. Les deux sélections se sont d'ailleurs affrontées à trois reprises en 2025. Lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, les Lions avaient d'abord concédé le match nul au match aller disputé à Benghazi avant de s'imposer (2-0) à domicile. Le Soudan avait croisé le Sénégal en huitième de finale de la CAN 2025 au Maroc. Avec au bout un net succès des hommes de Pape Thiaw (3-1).

En progrès, le Mozambique n'est pas moins connu des Lions. Les Mambas avaient croisé le Sénégal lors des qualifications pour la CAN 2023. Avec au bout deux larges victoires de la bande à Kalidou Koulibaly.

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Les dernières confrontations face à l'Ethiopie remontent, quant à elles, aux éliminatoires de la CAN 1998 et ont été soldées par deux victoires sénégalaises. Ces qualifications du prochain rendez-vous continental s'étendront sur trois fenêtres du calendrier international FIFA. Les premières et deuxièmes journées vont se jouer entre le 21 septembre et le 6 octobre 2026. Les troisièmes et quatrièmes journées se disputeront du 9 au 17 novembre 2026, tandis que les cinquièmes et sixièmes journées pour clôturer la phase de poule de ces éliminatoires sont prévues entre le 22 du 22 au 30 mars 2027.

A rappeler que 48 équipes ont été réparties en 12 groupes de 4. Les deux premières équipes vont se qualifier pour la phase finale dans les groupes aussi, comprenant l'un des pays hôtes. Une équipe supplémentaire va obtenir également son billet pour la compétition qui devrait se dérouler en Afrique de l'Est et coorganisé par le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda.