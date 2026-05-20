Sénégal: L'université de Ziguinchor célèbre l'héritage intellectuel et politique du Pr Assane Seck

Ziguinchor — La deuxième édition de la Rencontre internationale des Universités des Rivières du Sud s'est ouverte mercredi, à l'Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ), par une journée d'hommage dédiée au parrain, le professeur Assane Seck (1919-2012), universitaire, homme d'État et figure majeure de la pensée africaine, a constaté l'APS.

Universitaires venus du Sénégal, de la Gambie, de la Guinée, de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, étudiants, acteurs politiques et proches du défunt ont pris part à cette cérémonie organisée au sein de l'université qui porte son nom. Dans son allocution, le recteur de l'UASZ, Pr Alassane Diédhiou, a salué "un homme de culture et [un] universitaire de très haut niveau", dont "le parcours a permis de contribuer au rayonnement de la pensée africaine".

Selon lui, "cette cérémonie dépasse largement un cadre protocolaire ou un simple hommage", car elle célèbre "un digne fils de la Casamance", attaché à son terroir et engagé dans la formation de plusieurs générations d'universitaires. "Porter le nom du Pr Assane Seck nous oblige à demeurer dans l'excellence", a-t-il affirmé, rappelant également que l'ancien ministre avait servi le Sénégal "avec dignité, compétences et loyauté".

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Le coordonnateur du comité d'organisation, Pr Doudou Dièye Guèye, a pour sa part présenté le Pr Assane Seck comme " le symbole d'une communauté de destin" et "un modèle d'engagement et de réussite" dont les générations actuelles doivent continuer à s'inspirer. Le représentant des étudiants en géographie de l'UASZ, Mapenda Bousso, a décrit celui qui exerça des fonctions ministérielles sans interruption de 1966 à 1983, comme "l'une des plus grandes voix d'Afrique", "un brillantissime universitaire" et "un grand penseur panafricain".

"Sa pensée nous interpelle à l'heure où la jeunesse africaine cherche des repères", a-t-il dit, appelant les étudiants à refuser la médiocrité et à croire en "l'excellence africaine". Au nom de la famille, Dr Annette Seck Ndiaye, ancienne ministre du Travail et fille du défunt, a exprimé sa gratitude aux participants, rappelant que le Pr Assane Seck était "ce repère, cette référence, ce rocher silencieux", mais aussi "un excellent père et patriarche".

Le décrivant comme "un homme multidimensionnel" et "le prototype du métissage qui caractérise cette belle Casamance", elle a plaidé pour l'institutionnalisation de la Journée du parrain dans le calendrier universitaire de l'UASZ. Le professeur Assane Seck est né le 1er février 1919 à Inor, dans la région de Sédhiou et est décédé le 27 novembre 2012 à Dakar à l'âge de 93 ans. Il fut professeur de géographie à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et auteur d'une thèse d'État soutenue en 1970 sur le thème "Dakar, métropole ouest-africaine".

Ministre à plusieurs reprises sous les présidences de Léopold Sédar Senghor et d'Abdou Diouf, il a notamment occupé les portefeuilles de la Culture, de l'Éducation nationale, des Affaires étrangères, et de l'Équipement.

La cérémonie a également été marquée par une conférence inaugurale du Pr Paul Ndiaye sur le thème "Assane Seck, un homme multidimensionnel", ainsi que par la présentation du livre réédité "Assane Seck, un homme de son temps" du Pr Alpha Sy. La Rencontre internationale des Universités des Rivières du Sud, qui sera rythmé par plusieurs activités, dont conférences plénières, des tables rondes thématiques, des expositions scientifiques, etc., prend fin jeudi.