Sénégal: Gouvernance des domaines irrigués - Un sous-comité de suivi installé à Podor

Podor — Le préfet du département de Podor (nord), Amadoune Diop, a procédé, mardi, à l'installation du sous-comité de suivi chargé d'assurer l'application de la charte des domaines irrigués, instituée par un arrêté datant de 2007.

"Cette rencontre s'inscrit dans le prolongement d'une réunion tenue le 29 décembre dernier à Saint-Louis, portant sur l'institutionnalisation du comité de suivi de ladite charte", a déclaré l'autorité administrative au terme de la réunion. Selon le préfet, par rapport à la charte et à l'arrêté pris, il fallait nécessairement installer un comité de suivi pour régler les différentes questions qui se posent au niveau local et trouver des solutions très rapidement.

M. Diop a indiqué qu'un "maillon opérationnel faisait jusque-là défaut" dans le dispositif existant. Le comité mis en place au niveau de toute la vallée est stratégique, mais il manquait un échelon opérationnel au niveau départemental, a-t-il fait observer. Ce nouvel organe, a-t-il dit, devra regrouper l'ensemble des acteurs de terrain, afin d'apporter des réponses rapides aux difficultés rencontrées dans les domaines irrigués. La rencontre a réuni l'administration territoriale, les services techniques, les organisations paysannes, des ONG ainsi que des acteurs de la société civile.

Les échanges ont porté à la fois sur le contenu de l'arrêté et sur la feuille de route devant permettre l'opérationnalisation du comité départemental de suivi. Selon le préfet de Podor, cette structure aura pour mission d'assurer le suivi des activités prévues dans la charte, de vulgariser le texte auprès des différents acteurs et de mettre en place des outils de contrôle afin de garantir le respect des engagements contenus dans ce document.

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