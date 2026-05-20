Sénégal: Remise de diplômes aux étudiants de la 53ème promotion du CESTI, jeudi

Dakar — Le Centre d'études des sciences et techniques de l'information (CESTI) organise la sortie de la 53 e promotion, jeudi, à partir de 9 heures, à la salle de l'auditorium de l'UCAD II, a-t-on appris de cette école de formation de journalistes de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).

Dans un communiqué parvenu mercredi à l'APS, elle précise que le défunt journaliste Mame Less Camara (1956-2023), figure emblématique de la presse sénégalaise décédée le 29 avril 2023, est le parrain de cette promotion. Selon la même source, la cérémonie est placée sous la présidence du ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, et aura lieu en présence du représentant du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.

Le professeur Alioune Badara Kandji, recteur et président du Conseil académique de l'UCAD est également attendu à cet évènement dont le Bénin est invité d'honneur. Le viatique d'un ancien portant sur sur le thème "Journalisme et information de qualité" sera lu par Samba Dialimpa Badji, diplômé de la 29e promotion du CESTI.