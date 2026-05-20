Sénégal: Kolda - Le CONGAD outille ses membres sur la lutte contre le financement du terrorisme et blanchiment de capitaux

Kolda — Le Conseil des organisations non gouvernementales d'appui au développement (CONGAD) mise sur la formation pour outiller les organisations de la société civile et les préparer aux risques de tomber dans les risques de blanchiment d'argent, avec le retrait de certains bailleurs de fonds.

Dans ce cadre, le CONGAD a organisé un atelier sur la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux, mardi à Kolda (sud), à l'intention des membres de la société civile de cette région. Selon Malick Ndome, membre du conseil d'administration du CONGAD, cet atelier vise à outiller les responsables d'organisations de la société civile, pour qu'elles soient "en conformité" avec les dispositions en vigueur. Les travaux, prévus pour deux jours, vont porter sur les modes et sources de financements des organisations de la société civile pour éviter qu'elles ne captent n'importe quels fonds.

La rencontre, organisée en partenariat avec la GIZ, l'agence de coopération internationale allemande pour le développement, a enregistré la présence des acteurs de la société civile et des membres d'ONG des régions de Ziguinchor, Sédhiou, Kolda et Kédougou.

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Le retrait de "certains bailleurs fait que nos organisations peuvent être tentées de capter tous les fonds possibles. Par conséquent, nous voulons attirer leur attention sur les fonds qu'elles peuvent capter et les règles qu'il faut mettre en place pour ne pas tomber dans les risques de blanchiment. C'est pourquoi, nous insistons sur ces formations pour outiller et préparer nos organisations face aux risques", a expliqué M Ndome. Selon lui, le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux restent une préoccupation des organisations de la société civile affiliées au CONGAD.

"Que ce soit au niveau de Dakar ou au niveau des zones frontalières, le Sénégal est entouré par des pays où prévaut une situation d'insécurité favorisant une circulation de flux financiers illicites. Nous avons le devoir et l'engagement d'être aux côtés de l'Etat pour lutter contre le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux", a-t-il fait valoir.