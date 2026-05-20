Sénégal: Saint-Louis - Offre surabondante d'oignon et de pomme de terre, selon le Directeur régional du commerce

Saint-Louis — Le marché de l'oignon et de la pomme de terre est largement approvisionné à Saint-Louis (nord), affichant une offre supérieure à la demande locale, a indiqué le Directeur régional du commerce, Ousmane Diallo.

"Pour l'oignon, nous disposons actuellement de 16 tonnes, et pour la pomme de terre, de 17 tonnes. Cet état des stocks concerne uniquement les grossistes et n'intègre pas les volumes détenus par les détaillants", a précisé M. Diallo lors d'un entretien accordé à l'APS, en perspective de la fête de Tabaski. Selon le Commissaire aux enquêtes économiques, la situation actuelle de ces deux produits horticoles s'avère particulièrement favorable aux consommateurs.

"Lors de la Korité, les prix du sac de 25 kilos oscillaient entre 7 000 et 7 500 francs CFA. Aujourd'hui, ils varient entre 5 000 et 6 000 francs CFA pour le sac de 25 kilos", a-t-il souligné, confirmant une surabondance de l'offre par rapport à la demande. De manière générale, il a assuré que le marché est correctement bien approvisionné et que les tarifs demeurent accessibles pour le consommateur moyen.

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Il a également précisé que l'approvisionnement des autres denrées de première nécessité, notamment le riz, l'huile et le sucre, est entièrement garanti avec des prix stables. La Tabaski ou "l'Aïd el-Kébir", constitue la fête religieuse la plus importante au Sénégal, revêtant une dimension économique et sociale majeure. L'Aïd sera célébré les 27 et 28 mai.