Afrique: Coupures dans les zones d'El Ghazala, Raoued et Ennasr - Tunisie Télécom présente ses excuses à ses clients

La Société Nationale des Télécommunications « Tunisie Télécom » a annoncé que ses réseaux de communication dans les zones d'El Ghazala, Raoued et Ennasr (gouvernorat de l'Ariana) ont enregistré aujourd'hui des coupures soudaines.

Après le déplacement de ses équipes techniques sur les lieux, il s'est avéré que ces perturbations résultent de travaux non étudiés entamés par une société de télécommunications privée, sans aucune coordination préalable à ce sujet.

Dans un communiqué, Tunisie Télécom a exprimé ses excuses à l'ensemble de ses clients dans les zones mentionnées pour ces coupures indépendantes de sa volonté, qui coïncident avec les examens de fin d'année et le début de la saison du Hajj.

L'opérateur a souligné que ses équipes techniques ont commencé à effectuer les réparations nécessaires afin de remettre en marche ses réseaux et équipements endommagés, et de reprendre la fourniture de ses services dans les plus brefs délais.