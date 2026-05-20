Tunisie: Campagne céréalière 2026 - Le ministère de l'Agriculture prolonge la location des centres de stockage

Le ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezzeddine Ben Cheikh, a insisté sur l'impérative nécessité d'optimiser la coordination entre tous les intervenants et d'intensifier les efforts sur le terrain. L'objectif affiché est de garantir le succès de la saison de moisson et de collecte des céréales, tout en constituant un stock de réserve stratégique d'orge.

Selon un communiqué officiel du ministère, ces directives ont été émises à l'issue d'une séance de travail organisée mardi. Cette réunion était spécialement dédiée au suivi du niveau de préparation des différents acteurs de la filière pour la saison de collecte, en présence des responsables de l'Office des céréales, de l'Office des aliments du bétail, ainsi que des représentants des commissariats régionaux et des collecteurs.

Le ministère a également précisé que l'Office des céréales a d'ores et déjà conclu des accords avec les centres de collecte afin de s'assurer de la viabilité et de la préparation opérationnelle du système avant le coup d'envoi officiel de la saison. Les participants à la réunion ont passé en revue les différents aspects organisationnels, logistiques et techniques liés aux opérations de récolte et de stockage.

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Dans cette même dynamique, le ministère a pris la décision de maintenir les centres de stockage loués lors de la saison précédente. Cette démarche stratégique vise à renforcer la capacité nationale de collecte et à optimiser l'aptitude à absorber les volumes de céréales attendus dans les différentes régions du pays.