Tunisie: Première Journée nationale de la santé maternelle - Mobilisation pour lutter contre la mortalité en couches

Le ministère de la Santé a instauré ce mercredi 20 mai 2026 la toute première Journée nationale de la santé maternelle, qui sera désormais célébrée le 20 mai de chaque année sous le slogan « Ensemble pour une maternité sans risque ». Cet événement marque également le coup d'envoi d'une campagne nationale de sensibilisation qui se déploiera jusqu'au 31 mai prochain sous le thème « Les consultations prénatales, une sécurité pour toi et ton enfant ».

Dans une déclaration accordée aux bulletins d'information de la Radio Nationale, la docteure Kaouther Harabech, chargée de la gestion de la Direction des soins de santé de base au ministère de la Santé, a rappelé que la mère constitue le pilier de la société et le premier élément central du fondement de la famille, justifiant ainsi l'institution de cette journée nationale annuelle.

La responsable a mis en exergue l'importance cruciale des consultations prénatales et leur contribution majeure à la protection de la mère et du nouveau-né. Et ce, d'autant plus que le taux de mortalité maternelle en Tunisie dépasse actuellement les standards mondiaux.

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« La Tunisie s'est engagée dans une stratégie active pour réduire la mortalité des mères lors de l'accouchement », a indiqué l'intervenante. À cet égard, la docteure Harabech a révélé des indicateurs clés, précisant que « le taux de mortalité maternelle dans le pays s'élève à environ 40 décès pour 100 000 naissances vivantes ». Ce chiffre préoccupant dépasse largement la moyenne mondiale, note-t-elle, laquelle est estimée à 18 décès pour 100 000 naissances vivantes.

Elle a dans cet ordre d'idées souligné l'urgence d'une mobilisation générale à travers ces nouvelles campagnes de prévention.