Tunisie: Dubaï-Consulat général du pays - Rupture de stock des passeports

20 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le consulat général de Tunisie à Dubaï et dans les Émirats du Nord a annoncé la suspension temporaire de la production des passeports. Selon un communiqué publié ce mercredi 20 mai, cette interruption fait suite à l'épuisement total du stock de passeports vierges de la mission diplomatique.

La représentation consulaire a précisé qu'elle mettait tout en oeuvre pour reprendre le processus de délivrance dans les plus brefs délais, en étroite coordination avec les services tunisiens concernés.

Afin de ne pas bloquer les démarches et les intérêts des membres de la communauté tunisienne établie sur place, des mesures exceptionnelles ont été prises. Une coordination a été établie avec l'ambassade de Tunisie à Abou Dhabi pour assurer la production des passeports en cas d'urgence absolue. Le communiqué indique que les personnes concernées par ces situations urgentes doivent déposer leur dossier auprès du consulat général, qui se chargera ensuite de le transmettre officiellement à l'ambassade.

 

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