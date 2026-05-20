Tunisie: Genève - Le ministre de la Santé multiplie les rencontres bilatérales

20 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

En marge de ses engagements internationaux à Genève, le ministre de la Santé, le Dr Mustapha Ferjani, a mené le mardi 19 mai 2026 une série d'entretiens et de participations de haut niveau. Ces discussions ont principalement porté sur l'appui à la réforme du système de santé national, le développement de la santé numérique et le renforcement des partenariats internationaux, des axes stratégiques alignés sur les priorités sanitaires de la Tunisie.

Le ministre s'est notamment entretenu avec les représentants du Groupe de la Banque mondiale, du Fonds mondial et du Programme des Nations Unies pour le développement. Il a également pris part à des panels internationaux dédiés à la santé numérique, à l'engagement communautaire et à l'innovation médicale. Au cours de ces échanges, l'accent a été mis sur la nécessité d'investir dans les soins de santé de base ainsi que sur l'importance de soutenir la transformation digitale et l'intégration de l'intelligence artificielle.

Par ailleurs, le Dr Mustapha Ferjani a tenu des réunions bilatérales avec ses homologues d'Égypte, d'Arabie Saoudite et d'Algérie. Ces séances de travail ont permis d'aborder des opportunités concrètes de coopération, touchant à l'approche « Une seule santé », à la médecine génomique, aux industries pharmaceutiques, au jumelage entre établissements hospitaliers, au partage d'expertises ainsi qu'aux mécanismes d'achats groupés de médicaments.

Le ministre de la Santé a réaffirmé à cette occasion la volonté de la Tunisie de traduire sa présence sur la scène internationale en partenariats opérationnels et en projets tangibles afin d'accélérer la refonte de son système de santé. L'objectif affiché reste de positionner activement le pays comme un hub régional incontournable en matière d'innovation et de santé numérique.

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