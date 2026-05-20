Afrique: Transparence des dépenses fiscales - Le pays se hisse au premier rang des pays arabes et du Maghreb

La Tunisie s'est illustrée de manière remarquable dans les dernières données publiées par l'Indice mondial de transparence des dépenses fiscales (GTETI). Le pays figure désormais parmi les nations les plus performantes en matière de transparence des rapports fiscaux, des exonérations et des incitations accordées.

Le classement mondial de l'année 2026 met en lumière une progression significative de l'État tunisien aux niveaux régional et international. La Tunisie se hisse ainsi à la 27e place mondiale dans la dernière édition de cet indice international. Selon le rapport officiel, le pays occupe la première position à l'échelle maghrébine et arabe avec un score de 59,1 points sur 100, enregistrant ainsi une nette amélioration de son bilan par rapport au classement précédent.

À l'échelle du continent africain, la Tunisie décroche la cinquième position. Ce quinté de tête africain est dominé par le Bénin, suivi respectivement par le Niger, la Guinée et au quatrième rang par le Burkina Faso, juste devant la Tunisie.

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L'évaluation de cet indice repose sur un ensemble de critères techniques rigoureux. Il prend notamment en compte l'accessibilité des rapports sur les dépenses fiscales pour le grand public, ainsi que la régularité et l'actualisation des données fournies. L'indice évalue également la capacité du cadre institutionnel d'un État à renforcer la transparence et la redevabilité dans l'élaboration des politiques fiscales. À cela s'ajoutent l'exhaustivité des rapports, qui doivent couvrir l'ensemble des dépenses fiscales appliquées à l'échelle nationale, et la clarté du système de référence standard utilisé pour mesurer ces dépenses.