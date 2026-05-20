Tunisie: Retraités - Avancement des pensions pour l'Aïd, hausses de mai et point sur les rappels

À l'approche de l'Aïd Al Adha, le calendrier de versement des pensions de retraite est exceptionnellement avancé. Si l'augmentation des rentes est confirmée pour ce mois de mai 2026, le versement des rappels rétroactifs reste suspendu aux capacités de trésorerie des caisses.

Ce mercredi 20 mai 2026, un représentant de l'UGTT a annoncé au micro de Jawhara FM des mesures d'urgence pour soutenir le pouvoir d'achat des retraités avant les festivités de l'Aïd Al Adha.

Calendrier des versements avancés

Pour répondre à cette échéance, a-t-il annoncé, les pensions du mois de mai seront versées de manière anticipée dès cette semaine. « Cette mesure exceptionnelle s'applique sans distinction aux bénéficiaires payés par virement bancaire ou via La Poste tunisienne ». Ainsi, les assurés affiliés à la CNSS pourront disposer de leurs pensions dès demain, jeudi 21 mai 2026, tandis que le versement pour les affiliés à la CNRPS sera effectif le lendemain, soit le vendredi 22 mai 2026.

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En parallèle, « la révision à la hausse des pensions prend effet immédiatement sur les virements de ce mois », précise l'intervenant. Et d'ajouter que ls bénéficiaires des pensions de vieillesse verront leur rente progresser de 5 % dès ce mois de mai 2026. De leur côté, les titulaires de l'indemnité forfaitaire, initialement fixée à 260 dinars, percevront désormais 280 dinars grâce à une revalorisation de 20 dinars. Cette dernière mesure s'accompagne d'ailleurs d'un effet rétroactif applicable à compter de janvier 2026.

Cependant, si ces augmentations sont actées, le paiement des rappels des quatre derniers mois reste quant à lui incertain en raison des tensions de trésorerie qui pèsent sur les caisses. Du côté de la CNRPS, l'effort financier requis pour avancer le versement des pensions de mai pourrait retarder le paiement de l'échéance de ces rappels. Quant à la CNSS, aucune information officielle n'a encore été communiquée, jusqu'à la rédaction de ces lignes, concernant le calendrier de versement de ces arriérés.