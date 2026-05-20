Afrique: Coupe de Tunisie - Quarts de finale - Le CSS reçoit le SGabésien - À prendre au sérieux

Auteurs d'un sursaut magnifique en phase retour du championnat, les Sfaxiens, même déçus d'avoir manqué la Ligue des champions, ont le moral et l'envie d'aller jusqu'au bout en Coupe.

Après les regrets d'avoir raté le titre puis la 2e place du championnat, Mohamed Kouki et ses protégés ont tourné la page du championnat. Place maintenant à la Coupe de Tunisie pour courir derrière une autre consécration et briguer un autre trophée. Les joueurs, par la voie de Youssef Habchia, Mohamed Ali Gâaloul et Mohamed Ali Mhadhebi, ont été les premiers à exprimer leur volonté de continuer le combat pour terminer la saison par une montée sur le podium.

«On aurait pu faire beaucoup mieux et on méritait beaucoup plus que la 3e place après nos excellentes performances dans la deuxième moitié du parcours», a affirmé Youssef Habchia, ajoutant que « le CSS a encore devant lui une belle occasion pour se racheter aux yeux de son public en or par le sacre en Coupe». Mais avant de penser pouvoir arriver jusqu'à cette finale rêvée, il va falloir faire preuve d'humilité, car le chemin qui y mène est encore

semé d'obstacles. Le premier à passer sans encombre est ce quart de finale de cet après-midi contre le Stade Gabésien

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Ce n'est pas gagné d'avance

Les Sfaxiens auraient tort de dormir sur leurs lauriers et de penser que les Gabésiens sont plus préoccupés en ce moment par les barrages pour le retour en Ligue 1. Ce quart de finale sera pour l'entraîneur Lotfi Kadri, contrairement à ce que les Sfaxiens pourraient pressentir, une belle opportunité pour motiver ses joueurs par l'exploit d'une qualification en demies aux dépens d'un adversaire mieux coté et favori. Les matches de championnat ont montré que cette équipe de Gabès qui évolue en 5-3-2 est un bloc difficile à contourner et qui manie avec aisance le jeu en contre.

Mohamed Kouki est donc bien averti. Ce match sera pour lui et ses protégés une dure, voire redoutable bataille tactique pour faire sauter ce verrou hermétique. Surtout que la tâche du CSS ne sera pas facile en l'absence de ses joueurs étrangers interdits pour ce match du fait que la colonne vertébrale du onze type sfaxien est basée sur Mondeko, tour d'ivoire de la charnière centrale, Hasamadou Ouédraogo, pièce maîtresse de l'entrejeu, Travis Mutyaba, plaque tournante de l'animation offensive et Emmanuel Ogbole, buteur retrouvé dans la phase retour.

Mohamed Kouki est mis devant l'obligation de trouver les bonnes formules de rechange pour garder l'équilibre dans son dispositif et ne pas perdre ses repères de jeu pour sortir indemne de ce guêpier gabésien.