Afrique: Coupe de Tunisie - Quarts de finale - Le CAB se déplace à Zarzis - Revanche obligatoire

20 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par Bechir Sifaoui

Les Cabistes comptent mettre tous leurs efforts dans ce match de Coupe.

Dégagés de la pression et du stress d'une compétition laborieuse, les camarades de Maktouf évolueront contre l'ESZ, l'esprit plus serein mais avec la ferme intention de prendre leur revanche. En effet, défaits à Bizerte la semaine dernière contre ce même adversaire, il n'y a aucune raison, qu'à leur tour, ils ne réussissent pas aussi en déplacement, d'autant qu'il s'agit d'un match de Coupe, une épreuve où tout reste possible. Le retour aux commandes de Sofiane Hidoussi est un stimulant supplémentaire qui incitera les Cabistes à se surpasser.

Certes, l'entraîneur ne possède pas de baguette magique, seulement il sait mieux que quiconque, dans pareille situation, trouver les mots justes afin de motiver le groupe. Déjà, en pratique, le coach bizertin a multiplié les séances «physiques» dans la forêt du Nadhor afin de mieux préparer ses joueurs pour la confrontation sur le terrain qui exige de l'endurance plus que d'habitude à cette occasion.

Les moyens de réussir leur déplacement ?

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Sur le plan technique, là aussi tout le monde dans la large famille cabiste, attend de lui qu'il aligne une formation capable de réussir ce quart de finale de la Coupe. Certes, le CAB a souvent manqué beaucoup de rendez-vous cette saison, mais a également réussi à frapper de bons coups en déplacement, rares il est vrai, nous en convenons. Une preuve de dire quand on veut on peut. Avec Maktouf dans les buts, Guessmi, Doukali, Allala voire Rhimi lorsqu'ils sont dans leur jour, la défense cabiste peut être infranchissable. À l'entrejeu,

Amri, Dridi et Cissoko sont infatigables et assument bien, généralement, leur rôle dans la récupération et comme relayeurs. Devant, en attaque, Ayendi, Momar Diop et Chihi peuvent faire la différence si la chance leur sourit. Il s'agit donc d'un match où tout est possible...

 

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