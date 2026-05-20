Tunisie: Les augmentations salariales et les rappels de 2026 bientôt versés

La ministre des Finances, Michkat Salama El Khaldi, a annoncé le versement des augmentations salariales accompagnées des rappels des premiers mois de l'année 2026. Cette mesure intervient en application des dispositions de l'article 15 de la loi de finances, relatif à la revalorisation des salaires et des traitements dans les secteurs public et privé, ainsi que des pensions de retraite.

Lors d'une rencontre tenue mardi avec Adib Youssef Al-Aama, Président exécutif de la Société internationale islamique de financement du commerce et Secrétaire Général du programme « Ponts commerciaux arabo-africains », actuellement en visite de travail en Tunisie du 18 au 21 mai 2026, la ministre a souligné l'intérêt majeur que porte le Président de la République, Kaïs Saïed, à la préservation des entreprises nationales opérant dans des secteurs stratégiques. Elle a rappelé la volonté du chef de l'État de mobiliser tous les moyens nécessaires pour garantir la pérennité de ces structures, en insistant particulièrement sur le maintien de leur rôle social.

La ministre a également précisé que l'État tunisien continue de consolider sa politique sociale en poursuivant sa stratégie de revalorisation des revenus.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour rappel, la Tunisie a adopté fin avril 2026 une série de décrets présidentiels et gouvernementaux prévoyant des augmentations de salaires dans les secteurs public et privé pour la période 2026/2028. Ces mesures, désormais entrées en vigueur, sont versées par tranches avec un effet rétroactif à compter du 1er janvier.