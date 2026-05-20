Tunisie: Le responsable de la gestion de la direction du Hajj - « Nos pèlerins sont en bonne santé »

20 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Anis Mzoughi, chargé de la gestion de la direction du Hajj et de l'Omra et membre du bureau des affaires des pèlerins tunisiens, a annoncé que le nombre de pèlerins tunisiens résidents à l'étranger s'élève à 100 personnes pour cette saison, et que quatre vols ont été programmés à leur intention.

Lors d'un entretien sur les ondes de la radio nationale, le responsable a précisé que ces quatre vols assureront le transport de ces pèlerins de l'étranger vers les Lieux saints, à commencer par deux vols prévus dès demain jeudi. Il a également confirmé qu'à leur arrivée à La Mecque, ces derniers procéderont aux rituels du Tawaf et du Sa'y et accompliront l'ensemble des rites du Hajj.

Par ailleurs, Anis Mzoughi a souligné que tous les pèlerins tunisiens actuellement présents sur place se portent bien, tout en rappelant le décès enregistré plus tôt, celui du pèlerin Mohamed Barhoumi, originaire de Sidi Bouzid.

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À ce jour, environ 9 000 pèlerins tunisiens sont déjà arrivés aux Lieux saints, en attendant l'atterrissage de deux vols supplémentaires ce mercredi. Près de 4 700 d'entre eux se sont d'abord rendus à Médine, où ils ont pu visiter la Rawdah Sharifah ainsi que d'autres sites religieux, avant d'être transférés depuis le miqat d'Abyar Ali vers La Mecque, où ils ont été répartis dans trois hôtels différents. Le responsable a conclu en indiquant que l'ensemble des fidèles déjà arrivés à La Mecque ont d'ores et déjà accompli leurs premiers rituels.

 

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