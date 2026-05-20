Congo-Kinshasa: Ebola - Annulation de la préparation des Léopards à Kinshasa pour la Coupe du monde

La 17ᵉ épidémie d'Ebola perturbe la préparation des Léopards en vue de la Coupe du monde 2026 de football. Le rassemblement, initialement prévu à Kinshasa, est annulé pour des raisons sanitaires, a affirmé ce mercredi 20 mai l'officier média de l'équipe nationale congolaise.

Parmi les activités prévues figuraient notamment : la conférence de presse du sélectionneur Sébastien Desabre, la cérémonie de décoration des joueurs, la remise de l'étendard par le Président de la République ainsi que l'entraînement ouvert au public.

Selon l'officier média des Léopards, Jerry Kalemo, le rassemblement de l'équipe débutera finalement directement en Belgique. Les Léopards disputeront deux matchs amicaux :

Le premier test aura lieu le 3 juin à 20h, au stade de Sclessin à Liège, contre le Danemark.

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Le second match est prévu le 9 juin à 16h, à Marbella, en Espagne, contre le Chili.

Par ailleurs, les supporters vivant en RDC désespèrent de pouvoir se rendre aux États-Unis pour soutenir l'équipe nationale, l'Ambassade des États-Unis ayant suspendu tous les services de visas depuis le 18 mai. Cette mesure concerne aussi bien les demandes de visas d'immigrant que celles de non-immigrant (touristes, voyageurs d'affaires, étudiants, visiteurs d'échange et autres catégories).

Dans ce contexte, les Léopards risquent de jouer leur premier et troisième match de Coupe du monde à Houston et Atlanta (États-Unis) sans le soutien de leurs supporters venant du pays. Le deuxième match des Léopards se jouera à Guadalajara, au Mexique.