Congo-Kinshasa: 9 morts à Mambasa après une incursion attribuée aux ADF

Neuf civils ont été tués, lundi 18 mai, dans les villages de Ntombilo et Malindi, situés dans le territoire de Mambasa (Ituri). Selon les forces vives locales, ces meurtres portent la signature des rebelles des Forces démocratiques alliées (ADF), actifs dans cette région.

La première tragédie a eu lieu lundi matin dans le village de Ntombilo. En route pour les champs, des agriculteurs ont fait une découverte macabre : quatre corps sans vie, dont celui d'une femme, abandonnés dans une palmeraie.

D'après des sources coutumières, les victimes ont été surprises par les assaillants dans leurs usines artisanales de fabrication d'huile de palme. Les corps présentaient de signes de torture et des blessures profondes infligées probablement à la machette.

Attaque d'un carré minier et incendies à Malindi

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Quelques heures plus tard, la tragédie s'est déplacée vers le carré minier de Malindi. Des hommes armés, assimilés aux rebelles ADF, ont fait irruption dans une mine artisanale, exécutant cinq creuseurs sur leur lieu de travail.

En plus de ces pertes en vies humaines, les assaillants ont incendié plus d'une dizaine de maisons d'habitations, accentuant le climat de terreur et provoquant la panique au sein de la population.

Appel à la vigilance et à l'action militaire

Face à cette insécurité grandissante, les activistes locaux des droits de l'homme exhortent les paysans et les exploitants artisanaux à ne plus fréquenter les zones reculées et les profondeurs de la forêt.

Interrogé à ce sujet, l'activiste Ram's Malikidogo invite la population à la prudence et interpelle le commandement militaire : « Nous appelons les populations à être toujours vigilantes, parce que l'ennemi reste dans la zone et circule librement. L'heure est grave, nous rappelons aux autorités militaires leur serment de protéger la population et leurs biens : il faut que l'armée poursuive l'ennemi ».

Jusqu'à ce mercredi 20 mai, l'administration militaire du territoire de Mambasa n'a pas encore réagi à ces événements.