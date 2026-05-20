Afrique: Ebola en RDC et Ouganda - « une urgence sanitaire publique de portée internationale » selon l'OMS

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a officiellement déclaré ce mercredi 20 mai à Genève, que l'épidémie de la maladie à virus Ebola qui sévit en République démocratique du Congo (RDC) et en Ouganda constitue une urgence sanitaire publique de portée internationale. C'est la toute première fois qu'une telle décision est prise par la direction générale de l'OMS, avant même la convocation de son comité d'urgence.

Le directeur général de l'OMS, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a fait cette annonce au cours d'une conférence de presse coanimée avec d'autres experts de l'OMS dont le directeur pays de la RDC.

Des chiffres en hausse et un contexte sécuritaire alarmant

À ce jour, 51 cas ont été formellement confirmés en RDC, touchant principalement les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu, y compris les centres urbains de Bunia et de Goma. Deux cas, dont un décès, ont également été signalés à Kampala, la capitale de l'Ouganda, concernant des personnes ayant voyagé depuis la RDC. L'OMS estime toutefois que l'ampleur réelle de l'épidémie en RDC est bien plus vaste. 139 décès et plus de 600 cas suspects font actuellement l'objet d'un suivi.

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Plusieurs facteurs aggravent les risques de propagation :

L'insécurité chronique : la province de l'Ituri fait face à une intensification des conflits armés depuis la fin de l'année 2025, entraînant le déplacement récent de plus de 100 000 personnes.

La mobilité de la population : la région la plus touchée est une zone minière caractérisée par d'importants mouvements de population.

La souche du virus : l'épidémie est causée par l'espèce de virus Bundibugyo, pour laquelle il n'existe actuellement aucun vaccin ni traitement thérapeutique homologué.

Une réponse internationale d'urgence

Face à ces risques, l'OMS a débloqué des fonds supplémentaires issus de son fonds de contingence pour les urgences, portant son appui total à 3,9 millions de dollars américains afin de déployer du personnel et du matériel sur le terrain. L'agence onusienne a également salué les mesures de coopération des gouvernements congolais et ougandais, notamment la décision de l'Ouganda de reporter les célébrations annuelles de la journée des martyrs qui rassemblent habituellement jusqu'à 2 millions de fidèles.

En l'absence de vaccin, le comité d'urgence de l'OMS insiste sur la stricte application des mesures de contrôle barrières et de surveillance pour stopper la transmission et sauver des vies.