Congo-Kinshasa: FECOFA - Véron Mosengo, président du nouveau comité exécutif avec 60 voix sur 65 votants

Véron Mosengo Omba a été élu président du nouveau comité exécutif de la Fédération congolaise de football association (FECOFA) le mercredi 20 mai 2026.
Sa liste a obtenu 60 voix sur les 65 votants, contre 3 voix « non » et 2 bulletins nuls. Véron Mosengo et son comité bénéficient d'un mandat de quatre ans à la tête de l'organe faîtier du football national.
Composition du comité élu :
PRÉSIDENT : MOSENGO OMBA Véron
1er VICE-PRÉSIDENT : DAYONI Wawa
2e VICE-PRÉSIDENT : AMADOU Diaby
3e VICE-PRÉSIDENT : MOSANGO Ebisa Lolo
4e VICE-PRÉSIDENT : SINGA Boyenge
MEMBRE : KISHIKO Hamba
MEMBRE : NKOY Mulata
MEMBRE : LELO Mayasilua Mantama
MEMBRE : KAMUENA Lubamba Jean
MEMBRE : KAPONDO Kantamga Jeeph
MEMBRE : NGIAMA Lumumba Shadrack
MEMBRE : MUSUMBUKU Nyenyezi Solange
MEMBRE : KALALA Nsantu
MEMBRE : MPUTU Ilua
MEMBRE : LUKUSA Kanjinga Geneviève