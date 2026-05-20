Congo-Kinshasa: FECOFA - Véron Mosengo, président du nouveau comité exécutif avec 60 voix sur 65 votants

Véron Mosengo Omba a été élu président du nouveau comité exécutif de la Fédération congolaise de football association (FECOFA) le mercredi 20 mai 2026.

Sa liste a obtenu 60 voix sur les 65 votants, contre 3 voix « non » et 2 bulletins nuls. Véron Mosengo et son comité bénéficient d'un mandat de quatre ans à la tête de l'organe faîtier du football national.

Composition du comité élu :

PRÉSIDENT : MOSENGO OMBA Véron

1er VICE-PRÉSIDENT : DAYONI Wawa

2e VICE-PRÉSIDENT : AMADOU Diaby

3e VICE-PRÉSIDENT : MOSANGO Ebisa Lolo

4e VICE-PRÉSIDENT : SINGA Boyenge

MEMBRE : KISHIKO Hamba

MEMBRE : NKOY Mulata

MEMBRE : LELO Mayasilua Mantama

MEMBRE : KAMUENA Lubamba Jean

MEMBRE : KAPONDO Kantamga Jeeph

MEMBRE : NGIAMA Lumumba Shadrack

MEMBRE : MUSUMBUKU Nyenyezi Solange

MEMBRE : KALALA Nsantu

MEMBRE : MPUTU Ilua

MEMBRE : LUKUSA Kanjinga Geneviève