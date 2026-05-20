Ile Maurice: ER Group affiche un bénéfice en hausse de 22 % à Rs 3,8 milliards

Près d'un an après la fusion entre ENL et Rogers, ER Group a enregistré des résultats financiers en nette progression pour les neuf premiers mois de l'exercice 2026. Le bénéfice net s'est établi à Rs 3,8 milliards, en hausse de 22 %, tandis que l'Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA) a progressé de 15 % pour atteindre Rs 9,4 milliards. Le chiffre d'affaires est resté stable à Rs 34,4 milliards, dans un contexte international toujours incertain. Par ailleurs, les opérations ont généré Rs 8,6 milliards de flux de trésorerie, offrant au groupe une capacité d'investissement renforcée.

La performance a été tirée par le pôle Hospitality & Travel, porté par une saison touristique dynamique, des taux d'occupation élevés et une hausse des tarifs hôteliers. Le segment a enregistré un bénéfice net de Rs 3,2 milliards, en progression de 43 % sur un an. Les activités liées au voyage et à l'aviation ont également confirmé la reprise du tourisme mauricien et l'attrait croissant pour une clientèle internationale haut de gamme.

Le pôle Finance a amélioré sa contribution avec un bénéfice net de Rs 282 millions, contre Rs 237 millions un an plus tôt, soutenu par la croissance du crédit et du leasing ainsi que par la performance de Swan. Dans l'immobilier, le segment Real Estate a affiché un bénéfice net de Rs 369 millions, porté notamment par Ascencia et Oficea, qui ont généré à eux deux Rs 640 millions de revenus. Toutefois, la promotion immobilière a enregistré une perte de Rs 271 millions, liée à des retards administratifs dans l'obtention de permis.

Le pôle Commerce & Manufacturing a reculé à Rs 232 millions contre Rs 396 millions un an auparavant. La performance d'Axess a été affectée par le ralentissement du marché automobile après les ajustements des droits de douane sur les véhicules neufs, malgré la progression des activités building & home solutions. Les divisions Agrobusiness, logistique et Technology & energy sont restées globalement stables, soutenues respectivement par Eclosia, la croissance logistique au Kenya et le développement des services technologiques et énergétiques.

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Sur le plan régional, ER Group a poursuivi sa stratégie d'expansion en Afrique de l'Est, notamment à Nairobi, où sa présence s'est renforcée. Un fonds de Rs 1 milliard a également été constitué avec plusieurs partenaires afin de soutenir le développement régional des filiales. Dans l'hôtellerie, New Mauritius Hotels a finalisé l'acquisition d'un établissement cinq étoiles à Zanzibar, consolidant ainsi son implantation sur la côte est-africaine. Ecoasis a développé des solutions énergétiques dans l'archipel, tandis que de nouvelles opportunités logistiques ont été étudiées au Kenya.

À Maurice, plusieurs projets ont avancé. Ascencia a prévu l'ouverture en novembre d'un nouvel espace de loisirs et de restauration au Bagatelle Mall, tandis que le chantier du Mall de Flacq a progressé selon le calendrier établi. Oficea a poursuivi son expansion avec près de 19 000 m² supplémentaires grâce à la deuxième phase des Fascines et au projet The Grid, et Moka City a préparé l'ouverture du Moka Rangers Sports Club.

Dans le secteur automobile, Axess a misé sur l'électromobilité avec l'introduction de la marque Xpeng à Maurice et le renforcement de son offre de véhicules électriques. Ecoasis a également accéléré ses projets photovoltaïques destinés aux grands consommateurs d'énergie du groupe.

Malgré un contexte géopolitique incertain susceptible d'affecter le tourisme mondial, ER Group a clôturé l'exercice sur une note positive. Le conseil d'administration a approuvé un dividende final de Rs 0,69 par action, portant la distribution totale à Rs 1,38 par action, soit Rs 664 millions versés aux actionnaires.