Angola: Le PR inspecte l'avancement des travaux du Mémorial aux victimes des conflits politiques

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a inspecté ce mercredi l'avancement des travaux du futur Mémorial aux victimes des conflits politiques à Luanda, menés par la Commission pour la mise en oeuvre du Plan de réconciliation en mémoire des victimes des conflits politiques (CIVICOP).

L'infrastructure, en construction dans le quartier de Nova Marginal, à proximité du Mémorial Dr. António Agostinho Neto à Praia do Bispo, constitue l'un des principaux projets liés à la préservation de la mémoire collective et à l'hommage rendu aux victimes des différents conflits politiques et militaires qui ont marqué l'Angola depuis son indépendance.

Lors de sa visite, le Chef de l'État a parcouru les différentes zones du chantier et a reçu des explications techniques sur l'avancement des travaux, les travaux en cours et les délais fixés pour l'achèvement du projet.

L'information a été fournie par l'architecte Fineza Teta, conceptrice artistique du mémorial, ainsi que par les responsables de sa réalisation.

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À cette occasion, le directeur du Bureau des Travaux Spéciaux (GOE), Leonel Cruz, a indiqué que le coût du projet s'élève à environ 35 milliards de kwanzas.

Le mémorial vise à honorer la mémoire des victimes des conflits politiques qui ont secoué l'Angola entre le 11 novembre 1975 et le 4 avril 2002, dans le cadre de la politique de réconciliation nationale menée par l'État angolais.

La structure architecturale principale, baptisée "Aliança Eterna" (Alliance Éternelle), comprend deux tours de neuf étages, symbolisant les périodes de conflit et de paix pour les Angolais, dans un concept associé au pardon, à l'unité et à la réconciliation nationale.

D'une hauteur d'environ 35 mètres, le bâtiment abritera des salles d'exposition, un centre de congrès, des archives numériques, un bâtiment technique, une boutique de souvenirs, des espaces verts, une place publique et un parking de 106 places.

Le complexe comprendra également le Hall de la Mémoire, conçu comme un espace solennel inspiré de l'arc-en-ciel, symbole de prospérité, de paix et de réconciliation nationale, intégrant des éléments sculpturaux et symboliques liés à la mémoire des victimes des conflits.

Parmi les éléments prévus figurent également la « Mulembeira da Reconciliação » (Arbre de la Réconciliation), une structure pétrifiée entourée de sept arbres représentant les écoles culturelles angolaises, ainsi que les « Mastros Cintilantes » (Mâts Scintillants), éléments verticaux symboliques représentant la guérison de la mémoire collective et un hommage aux victimes des conflits politiques.

Selon les données techniques présentées lors de la visite présidentielle, les infrastructures d'électricité, d'eau et de télécommunications sont en phase finale de construction.

Une station d'épuration des eaux usées (STEP) d'une capacité de 400 mètres cubes est également en construction ; elle est destinée à desservir le complexe et ses infrastructures annexes.

Le contrat de construction a été signé le 7 mars 2023 et les travaux ont débuté en avril 2024. L'achèvement du projet est prévu pour 2027.