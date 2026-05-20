Angola: Le pays salue le nouveau modèle de la GAVI - Ministre de la Santé

Luanda — L'Angola a salué la nouvelle approche de l'Alliance mondiale pour les vaccins (GAVI), reconnaissant le rôle central des pays dans la définition de leurs priorités en matière de santé publique, a assuré mercredi à Genève, en Suisse, la ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta.

Pour la gouvernante, lors de la rencontre de haut niveau "GAVI Leap in Action", à la 79e Assemblée mondiale de la Santé de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), la souveraineté sanitaire signifie la capacité de définir des politiques nationales adaptées à la réalité du pays, de renforcer le leadership de l'État et d'aligner le soutien international sur les stratégies nationales.

Elle a également indiqué que l'Angola avait récemment approuvé sa Stratégie nationale de vaccination pour les cinq prochaines années, axée sur la réduction du nombre d'enfants non vaccinés et insuffisamment vaccinés, en particulier dans les zones périurbaines et les communautés difficiles d'accès.

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Apontou que entre as principais prioridades destacam-se a "expansão das brigadas móveis de vacinação", "reforço das acções comunitárias", "fortalecimento da cadeia de frio e logística", "modernização dos sistemas digitais de vigilância epidemiológica", "reforço da capacidade de resposta a surtos" e a "integração da vacinação nos cuidados primários de saúde".

Ressaltou ainda que entre 25% e 38% das doses administradas no país são realizadas através de equipas móveis e actividades comunitárias, reflectindo o esforço do Executivo para alcançar populações mais vulneráveis.

Il a souligné que parmi les principales priorités figurent « l'expansion des brigades mobiles de vaccination », « le renforcement des actions communautaires », « le renforcement de la chaîne du froid et de la logistique », « la modernisation des systèmes numériques de surveillance épidémiologique », « le renforcement des capacités de réponse aux épidémies » et « l'intégration de la vaccination dans les soins de santé primaires ».

Il a également dit que 25 % à 38 % des doses administrées dans le pays le sont par le biais d'équipes mobiles et d'activités communautaires, ce qui témoigne des efforts déployés par l'Exécutif pour atteindre les populations les plus vulnérables.

Il a par ailleurs réaffirmé l'engagement de l'Angola en faveur d'une augmentation progressive du financement national de la vaccination et de la pérennité des programmes nationaux de vaccination.

La réunion, qui a rassemblé les ministres de la Santé, des représentants gouvernementaux et des partenaires multilatéraux, a porté sur les défis de la vaccination mondiale, la viabilité financière des programmes de vaccination et le nouveau modèle opérationnel de la GAVI.

Le nouveau modèle opérationnel, structuré selon la stratégie Gavi 6.0 et valable jusqu'en 2030, place les pays au coeur du dispositif (appropriation nationale), simplifie le financement grâce à des demandes de subvention uniques sur cinq ans et renforce l'attention portée aux populations vulnérables.